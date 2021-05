Onderstroom: Intentionaliteit

Deze maand komt Alex allenig naar je toe. We hebben een korte pauze van onze reeks over liberalisme. Die maken we in juni en juli vol gusto af.

In deze solo aflevering leest Alex zijn artikel voor over intentionaliteit in organiseren. Het gaat over hoe we naar ons politieke werk kijken, hoe we met onze beperkte middelen omgaan, wat voor werk vaak verwaarloosd wordt. Deze gesproken versie heeft ook enkele extra stukken die er op papier niet bij stonden.

Op het einde zit er een stukje reactie op Radio Kookpunt in. Na de tweede kamer verkiezingen van 2021 kwam Rebekka Timmer daar voor een tweede keer spreken. Daar hebben ze het kort over de waarde van demonstraties, Alex grijpt dit aan om uit te wijden over mogelijke doelen die demonstraties kunnen hebben en hoe daar dan rekening mee te houden.

Enkele aanvullingen:

In deze podcast, en het originele artikel, gaat het over opbouw van onze beweging, het tactisch inzetten en vergroten van onze krachten. Ik noem kort een kritiek op vormen van activisme die op liefdadigheid lijken, maar wil daar kort aan toevoegen dat onderlinge steun, vooral tijdens deze pandemie en bij groepen waarvoor er veel te weinige “normale” zorg bestaat is heel waardevol en goed werk. Impliciet noem ik dit in het stuk over zelfzorg. Deze aflevering is geen kritiek op community care binnen meer activistische groepen, bijvoorbeeld ook niet vanuit het idee dat het onze kracht niet zou vergroten. Ik denk dat we ook met dit soort steun intentioneel om kunnen proberen gaan, maar weet er weinig van en denk dat sommige dingen die ik hier zeg niet zo van toepassing zijn.

Stukje over kraken. In het artikel bekritiseer ik een gebrek aan constante basis outreach rondom de kraakbeweging. Inmiddels zijn nu een paar instagram pagina’s en de website woningstrijd.nl die dit gemis deels lijken te willen ondervangen. Dat is heel mooi (en op geen manier aan deze podcast of het eerdere artikel te danken), ik denk dat mijn punt over gericht kijken naar wat je beweging nodig heeft wel blijft staan.