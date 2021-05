Hoog tijd voor opruiing

Ruttes regering en de bijbehorende parlementsfracties zijn samen een stel misdadigers. Maar aangezien zij ons de wet stellen, en aangezien zij de gewapende macht uiteindelijk besturen, hebben we binnen deze wettelijke orde geen mogelijkheid om deze misdadigers af te komen. Geen agent gaat ze arresteren, geen rechtbank gaat ze veroordelen, en geen gevangenis gaat ze herbergen. Dat is niet zo’n ramp, want gevangenissen, rechtbanken en politiekorpsen zijn sowieso onderdrukkingsapparaten waar we per direct van af moeten. Maar het laat wel zien dat we eigenlijk geen legale opties hebben tegen de misdadigers die ons besturen. We zullen het moeten hebben van middelen die het staatsgezag als illegaal zal bestempelen. Het is tijd voor wat dat staatsgezag opruiing noemt, en voor daden waartoe die opruiing aanzet. Het is allang tijd voor de hooivorken.

Wegstemmen, zei je? Dat hebben we in maart mogen proberen. Het is niet erg gelukt, wel? Maar bovendien: is met de verkiezingsmeerderheid die de misdadigersbende nog steeds achter zich heeft, de reeks misdaden er minder misdadig op geworden? Is massale dood-door-schuld via moedwillig gefaciliteerde virusverspreiding, het langs diezelfde weg moedwillig aanrichten van grootschalige gezondheidsschade bij honderdduizenden mensen, het afpersen via de belastingdienst van vele tienduizenden arme mensen, opzettelijk extra gefocust op mensen met een migratie-achtergrond, en het systematisch liegen over deze zaken… is dat allemaal opeens niet misdadig meer, enkel omdat een parlementaire meerderheid er nog altijd mee akkoord gaat? En gaan we rustig wachten tot we over vier jaar onze verkiezingskans weer krijgen toebedeeld?

En denken we dat als verkiezingen hadden geleid tot een kabinet-Kaag of kabinet-Klaver in plaats van het dreigend naderende Rutte Vier, dat er dan wezenlijk iets veranderd zou zijn? De leugens zouden anders zijn geformuleerd. De accenten van de misdadigheid zouden iets anders worden gelegd. En de misdadigerskliek van Rutte zou dan gewoon vanuit de oppositiebankjes doorgegaan zijn, zij aan zij met de andere criminele bendes die de afgelopen maanden voor oppositie hebben gespeeld: de bendes van Wilders en die van Baudet die trouwens maar wat graag de plek van Rutte in zouden nemen, met catastrofale gevolgen.

Dat goede mensen op 17 maart Sylvana Simons de Tweede Kamer in hebben gestemd, betekent dat daar nu een scherp en welbespraakt openbaar aanklager heeft plaatsgenomen tegenover de hoofdverdachte Rutte en zijn medeplichtigen. Dat levert boeiend theater op, en het is aardig dat Rutte voelbaar de wind van voren krijgt van de enige linkse parlementariër die Nederland momenteel heeft, de eerste links-radicale parlementariër ook sinds PSP-er Fred van der Spek de Kamer verliet. Aan de machtsverhoudingen verandert het verder fundamenteel niets. En het feit dat ook haar naam stond onder een motie van wantrouwen waaraan ook Wilders en Baudet zich als ondertekenaars hadden verbonden, deed ook bij mij de wenkbrauwen fronsen. Je bestrijdt de misdaad niet geloofwaardig als je daarbij leunt op een concurrerend misdaadsyndicaat. Een linkse oppositie kan dat echt beter laten. Dat geldt trouwens vooral ook waar die linkse oppositie pas in haar element is: op straat. Daar dient de strijd te worden gevoerd, op eigen kracht en nevernooitniet met extreem-rechts als bondgenoot. Maar dan dient de strijd om te beginnen wel eens te worden aangegaan.

Ik begrijp al tijden niet waar de oproepen vanuit linkse groepen en personen blijven om Rutte en zijn kabinet te verdrijven, eigenhandig en desnoods hardhandig. Ik snap niet waarom de straten rond Binnenhof en Catshuis zo rustig blijven. Ik vind het buitengewoon verontrustend dat de man die het luidst roept, week in week uit en in woorden die geen ruimte laten tot misverstand, uitgerekend Geert Wilders is. Hij zegt het criminele regeringsstel de wacht aan. Hij roept ze tot onmiddellijk vertrek op. En hij is de enige die dat consistent en luidruchtig doet, als we een doodenkele eenzame twitteraar en blogger ter uiterste autonoom/anarchistische linkerzijde eventjes niet meerekenen. Dat Wilders vrijwel de enige is die deze toon aanslaat, is levensgevaarlijk. Dat het straatprotest dat er wel degelijk is, vrijwel uitsluitend van rechts en extreem-rechts komt – veelal verpakt als ‘protest tegen de coronamaatregelen’ – komt is dat ook. Rechts heeft tegen Rutte vrijwel vrij spel. Nogmaals, levensgevaarlijk is dat.

Heel veel mensen willen wel degelijk dat Rutte vertrekt. Daar zitten rechtse mensen tussen die Wilders wel een regering willen zien vormen met Baudet, of andersom. Maar daar zitten ook linkse mensen bij, plus een heleboel mensen boordevol terechte boosheid maar zonder dat die een duidelijke politieke kleur of bedding heeft weten te vinden. Daar zitten gedupeerden wegens het toeslagenschandaal bij, arme en voor een aanzienlijk deel niet-witte mensen.

Als alleen een fascist als Wilders al deze boosheid mobiliseert, dan wint Wilders en het fascisme als Rutte inderdaad ten val komt. Dan zijn die arme en vooral die niet-witte mensen nog veel harder de dupe. Als alleen een fascist als Wilders die boosheid mobiliseert, zonder dat Rutte valt… dan ziet het er uit alsof het enige obstakel tegen oprukkend fascisme bestaat uit Rutte en zijn misdadigersbende. Zolang linkse mensen feitelijk Rutte de hand boven het hoofd houden uit angst voor Wilders, speelt datzelfde links Wilders als meest prominente opponent van Rutte juist in de kaart: andere oppositie is dan immers nauwelijks te bespeuren. Zolang linkse mensen de hooivorken in de schuur laat staan, blijven ook die hooivorken het exclusieve wapen van extreem-rechts dat er dan ongetwijfeld tractoren aan toevoegt. Is dat echt wat we willen?