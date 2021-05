Soldaten die ons neermaaien: de vierde mei

Op die vierde mei 1970 wisten we het nog niet, dat er vier studenten waren doodgeschoten door de nationale garde op de campus van Kent State University, Ohio. Het tijdsverschil. De snelheid van het nieuws in die dagen (het gebeurde tegen half zeven Nederlandse tijd). Amsterdam maakte zich op voor een nieuwe ronde onrust, na 30 april van het voorgaande jaar. Na de vrome twee minuten stilte werd gezwind met knuppel en schild de Damstraat “schoongeveegd”, reden om uit het bezette Instituut voor de Wetenschap van de Politiek (Karl Marx Instituut) Street fighting man van de Stones te doen weerklinken. Het geluid moet de Damstraat net gehaald hebben. De dag daarna, de vijfentwintigste bevrijdingsdag was Nationale Kraakdag. En er werd wat afgekraakt en dus ook geknuppeld.

Maar intussen had Nixon de oorlog tegen Vietnam uitgebreid tot in Cambodja, waar de koning werd afgezet en een VS-vriendelijk militair regime klaarstond tot collaboratie. Op vele campussen en straten werd spontaan gedemonstreerd. In Ohio vielen doden. Werden mensen doodgeschoten, betekent dat. De imperialistische oorlog kwam thuis.

Pas toen ik de campus bezocht op een zonnige dag in mei 2012 drong tot mij door dat de kogels van die dag net zo goed tegen mij/ons in Nederland gericht waren. Als de Nederlandse politie even anders gemutst was geweest was er even geschoten op degenen die opruiende muziek lieten weerklinken bij het oproer. En de macht kan nu doen alsof het protest op de Kent-campus een kwestie was van vrije meningsuiting die niet gewelddadig verstoord had mogen worden, de ware betekenis wordt daarmee verdoezeld.

Het protest ging om de imperialistische oorlog die zonder enige rechtvaardiging (alsof die te geven was) werd uitgebreid. Protest is niet alleen een kwestie van vrije meningsuiting, het gaat er ook om wat het protest inhoudt.

Brothers, listen to my story

Sisters, listen to my song

Gonna sing of four young people

Who are now dead and gone

Two of them were twenty

And two were just nineteen

Just stepping out to meet the world

Like so many you have seen

It was in Kent State, Ohio

On a Monday afternoon

The air was full of springtime

The flowers were in bloom

It was a scene of terror

That none will soon forget

Young students stood with empty hands

To face the bayonets

Alli Krause and Sandy Scheuer

Marched and sang a peaceful song

Like Bill Schroeder and Jeff Miller

They did not think it wrong

They laughed and joked with troopers

And some to them did say:

We march to bring the GIs home

And we are not afraid



No warning were they given

No mercy and no chance

The air was filled with teargas

The troopers did advance

Suddenly they knelt and fired

The students turned and fled

Fifteen fell at that moment

And four of them were dead

On the campus they were murdered

In the springtime of their lives

As angry sorrow swept the land

Their friends and parents cried

They’d hardly learned to struggle

But witness they will be

They died for those in Vietnam

Also for you and me

But while we march and mourn today

There’s much more we must do

We must teach ourselves to organize

And see the struggle through

Blood flowed upon the 4th of May

And we’ll know it’s color well

‘Til we sink this murdering system

In the darkest pits of hell

Kent State massacre, Barbara Dane, 1973. Ja, Crosby, Stills, Nash & Young reageerden stukken eerder. Een lied voor wie niet wil horen over Nederlandse oorlogsvoerders of vredesoperatielui op 4 mei of alle dagen van het jaar.

Dit filmpje, dat grotendeels overeenkomt met het hieronder volgende, heeft een leeftijdsbeperking. Niet onder de 21 of zo? De doodgeschoten mensen waren 19 of 20. U mist hier de Hebreeuwse letters op de grafsteen van een van hen.

Ohio, 1970