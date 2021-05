Het was even nadenken en schakelen: Roxane van Iperen was “de Arnon Grunberg” van dit jaar, en dus eigenlijk de Abdelkader Benali. André van Duin was de “Willem Alexander” van dit jaar. En in deze tijden is iedere antifascistische bijdrage er een. Van Iperen is nog niet los vindbaar.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65570054