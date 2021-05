Colombia in opstand, zware repressie als antwoord

Overal in het land zijn massale protesten ontbrand tegen de rechtse regering van Iván Duque. Leger en politie slaan keihard terug en er zijn al tientallen doden onder de demonstranten gevallen.

Democracy Now heeft er een reportage over onder de kop “Nothing to Lose”: Colombians Protest “Fascist Mafia Regime” Amid Deadly Police & Military Crackdown (“Niets te verliezen”: Colombianen protesteren tegen “fascistisch maffia-regime” te midden van dodelijk politie- en militair optreden).

Naar verluidt zijn in Colombia ten minste 30 mensen gedood sinds een landelijke opstand uitbrak tegen de regering van de rechtse president Iván Duque. Demonstranten zweren de straat op te blijven gaan te midden van een dodelijk optreden van politie en militairen. Ongeveer 800 mensen zijn gewond geraakt en 87 mensen worden vermist die hebben deelgenomen aan de demonstraties, die aanvankelijk waren aangezwengeld door een voorstel voor een belastinghervorming, dat nu is ingetrokken, maar die sindsdien een grotere omvang hebben gekregen. De mensen in Colombia stellen ook het ongebreidelde politiegeweld aan de kaak en eisen bredere sociale, economische en politieke hervormingen.

Op 30 april kwamen minstens 15 mensen om het leven bij een bloedbad in de stad Cali, nadat de politie herhaaldelijk het vuur had geopend op demonstranten. “Het land is een plaats van onderdrukking”, zegt Emilia Márquez Pizano, directeur seks en gender bij de Colombiaanse non-profitorganisatie Temblores, die gegevens verzamelt over politiegeweld in het land. We spreken ook met Manuel Rozental, een Colombiaanse activist die al meer dan 40 jaar betrokken is bij politieke basisorganisaties en lid is van het collectief Pueblos en Camino. Hij zegt dat “Colombianen het zat zijn” met wat hij omschrijft als het “fascistische maffia-regime” van Iván Duque. “Zij hebben de Colombianen de straat op gedreven omdat de meeste Colombianen niets te verliezen hebben”, zegt Rozental.

Het Braziliaanse radicale media-project Midia Ninja bericht:

SOS Colombia, hoor hoe het geweld de straten van het land overspoelde

(de audio-reportage is in het Portugees en bestaat uit interviews met demonstranten)

Vertaald:

Mídia NINJA en Emergentes spreken met Colombiaanse activisten en journalisten die in de frontlinie van de demonstraties staan.

Geweld, dood en onderdrukking. Colombia beleeft gespannen dagen nu de volksopstand de straat op gaat in demonstraties voor dringende sociale maatregelen in het land en tegen hervormingen die de meest kwetsbaren treffen. Er zijn al 19 doden, meer dan 800 gewonden en vele vermisten sinds 28 april, toen de l Colombiaanse acties begonnen. Mídia NINJA heeft zich aangesloten bij Emergentes, een Latijns-Amerikaans initiatief van onafhankelijke communicatoren, om rechtstreeks informatie te brengen van journalisten en activisten die zich in Colombia bevinden, in de frontlinie van de protesten. De Colombiaanse medimobilisatie werd woensdag gehouden en is in zijn geheel te zien op Mídia NINJA’s IGTV (da’s dus op instagram, vert.)

Met bemiddeling van Raíssa Galvão, van Mídia NINJA en Majo Giovo, van Emergentes, ontving het programma de inheemse David Hernandez, journalist van CLACPI (Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas), Jorge Herrera, van de Nationale Agrarische Coördinatie en het Congres van de Pueblos en Kathleen Riascos, historica en lid van het collectief Resistencia Antirracista.

“In alle straten van Colombia zijn de acties begonnen vanwege een belastinghervorming die de middenklasse en de werkende klasse heeft getroffen. Maar in werkelijkheid is er een zeer sterke sociale en politieke hervorming tegen de armsten, onder een intense criminalisering van sociale bewegingen in de laatste 5 jaar. In 2019 zijn er al hevige sociale protesten geweest in Colombia,” zei Majo Giovo, lid van Emergentes tijdens de Plantão. “We moeten het hebben over Ivan Duque (president van het land) en wie er verantwoordelijk zijn voor wat er in Colombia gebeurt.”

“Dit contact dat wij leggen met onafhankelijke media is zeer belangrijk omdat er in Colombia een zeer sterke mediabeperkingen heersen. Dus de informatie die van minuut tot minuut binnenkomt is waardevol,” voegde Majo eraan toe.

Colombiaanse Bacurau: “Ze willen ons van de kaart vegen”.

(bedoeld wordt de film uit 2019, vert)

Met een sterke mobilisatie van landelijke en inheemse arbeiders, die intenser te lijden hebben onder criminalisering en onderdrukking, kon David Hernandez een perspectief brengen van de oorspronkelijke volkeren sinds de dag dat de acties de straten van Colombia betraden. “Het is niet meer alleen vanwege de fiscale en belastinghervorming. Het is te wijten aan de gebrekkige uitvoering van het Vredesakkoord, de moorden op sociale leiders, glyfosaat op ons platteland en de hervorming van de volksgezondheid in het land”, zei hij.

David deelde het ernstige probleem van de uitsluiting van inheemse volkeren, door de opschorting van regionale mandatarissen, de beperking van demonstraties en de overname van de controle over de nationale radio en TV. “Wij die Bacurau liefhebben, weten dat zij kunnen ingrijpen om ons van de kaart te vegen,” waarschuwde hij.

“Wat we moeten onthouden is dat onze mensen het beu zijn om mensen aan de macht te hebben die niet verbonden zijn met het volk”

(zie op instagram)

Zie ook: (Engelse tekst en fotos): Colombia has lost its fear