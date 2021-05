Geert Wilders blijft intolerantie voeden

Elk jaar op 6 mei kun je het weer verwachten. De sterfdag van Pim Fortuyn wordt als kapstok gebruikt voor een extra dosis islamhaat.

Geert Wilders plaatste deze tekst op twitter. Stop Jodenhaat #StopIslam.

De suggestie is duidelijk genoeg. Was het bedoeld als provocatie?

Weinigen voelden zich geprovoceerd. Het riep weinig reacties op. Niet vreemd aangezien het ook gewoon hetzelfde is als wat al sinds de oprichting van PVV door Wilders wordt gezegd. Het is het motto waar de PVV zijn bestaan als anti-islam partij op baseert. We zijn er allang aan gewend geraakt.

Maar ik wil niet wennen aan dergelijke kwaadaardige uitspraken. Want door dit soort uitspraken wordt intolerantie gevoed en nemen islamfobie en moslimhaat toe. Het maakt de maatschappij onveilig.

Op 2 mei zond Nieuwsuur een item uit over die steeds toenemende haat en de door haat gedreven bedreigingen aan moskeeën.

Moskeeën zijn het zat: ze zien steeds vaker bedreigingen en vernielingen. En de politiek doet in hun ogen veel te weinig. #Nieuwsuur pic.twitter.com/Jzo6HujrD4 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 2, 2021

Op 6 mei voelde Wilders geen belemmering om olie op het vuur te gooien met zijn suggestie dat de islam gelijk staat aan haat jegens Joden. Het is een smerige insinuatie, door Wilders keer op keer herhaald.

Deed Wilders hier nu niet hetzelfde als Baudet de dag ervoor? De gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog inzetten om te kunnen scoren? Het riep in elk geval niet dezelfde verontwaardiging en afschuw op.

Los daarvan blijkt dat haat gericht tegen moslims nauwelijks als een probleem wordt gezien. Toch is het een een structureel en groeiend probleem. Geert Wilders van de PVV draagt hier opzichtig aan bij.

Meer parlementariërs zouden zich hiertegen uit moeten spreken.