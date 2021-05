Marjorie Taylor Greene, of de waanzin waar de Republikeinse Partij nu voor staat

Viswijf Republikeins Afgevaardigde Marjorie Taylor Greene heeft afgelopen donderdag haar Democratische collega Alexandria Ocasio Cortez achterna geschreeuwd bij het verlaten van de vergaderzaal, omdat zij vindt dat Ocasio Cortez met haar het debat over de Green New Deal aan moet gaan. Verder kon men de gebruikelijke waanzinnige nonsens over het steunen van terroristen van haar vernemen.

Two Washington Post reporters witnessed Ocasio-Cortez (N.Y.) exit the House chamber late Wednesday afternoon ahead of Greene (Ga.), who shouted “Hey Alexandria” twice in an effort to get her attention. When Ocasio-Cortez did not stop walking, Greene picked up her pace and began shouting at her and asking why she supports antifa, a loosely knit group of far-left activists, and Black Lives Matter, falsely labeling them “terrorist” groups. Greene also shouted that Ocasio-Cortez was failing to defend her “radical socialist” beliefs by declining to publicly debate the freshman from Georgia. “You don’t care about the American people,” Greene shouted. “Why do you support terrorists and antifa?” (Washington Post)

Marjorie Taylor Greene bestond het in een video die ze later opnam om Alexandria Ocasio Cortez dom te noemen. Ocasio Cortez is cum laude afgestudeerd in twee richtingen, Internationale Betrekkingen en Economie, aan de Boston University. Taylor Greene is iemand die meent te weten dat via joodse ruimtelasers bosbranden worden verooraakt om de groene energielobby te ondersteunen.

AOC, die haar studies onder andere bekostigde door als serveerster en barvrouw te werken, liet weten dat Taylor Greene “tot het soort mensen behoorde die zij regelmatig uit de betreffende bars gooide.”

Taylor Greene kan maar beter oppassen als ze met alle zes haar hersencellen de razend intelligente en al even scherpe AOC meent aan te moeten vallen. Het mens is al uit alle Huiscommissies geflikkerd vanwege haar rabiate uitspraken, en loopt nu weer kans op maatregelen van de Ethische Commissie van het Huis.

Greene has been a controversial figure since her 2020 campaign, and Democrats voted to strip her of her committee assignments earlier this year because of extremist statements. Greene has made a number of incendiary and false statements in recent years, among them that Black people “are held slaves to the Democratic Party,” that Reps. Ilhan Omar (D-Minn.) and Rashida Tlaib (D-Mich.) — the first two Muslim women elected to Congress — represented “an Islamic invasion into our government offices,” and that Jewish megadonor George Soros collaborated with Nazis. (Washington Post)

Maar dit is waar de Republikeinse partij tegenwoordig voor staat: rabiaat-rechts gedachtengoed, dat bovendien puur op leugens en waanzinnige complottheorieën gebaseerd is, met een aan fascisme grenzende loyaliteit aan de Gek in Mar-a-Lago. Als zelfs een uiterst rechtse oerconservatief als Liz Cheney uit haar functie wordt gezet (die nota bene Trump grotendeels gesteund heeft) omdat de leugens over de gestolen verkiezingen zelfs haar te gek worden, dan weet je dat het pad van autocratische waanzin definitief is ingeslagen door de Republikeinse Partij. Haar beoogde vervanger, Elise Stefanik, is op sociaal-economisch terrein trouwens heel was linkser dan Cheney, en daar kun je aan zien dat er van enige ideologie geen sprake meer is bij de Republikeinen. Het enige dat nog telt is loyaliteit aan Trump omdat ze allemaal doodsbang zijn voor hun stompzinnige, linkshatende electoraat.

(Afbeelding: Video Still CNN)