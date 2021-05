Sywert van Lienden blijkt een ordinaire graaier te zijn

Sywert van Lienden blijkt via een omweg stiekem zijn zakken gevuld te hebben, terwijl hij net deed alsof hij voor een non-profit organisatie werkte. Uit uitgebreid onderzoek van de Volkskrant is namelijk gebleken dat Sywert een flinke duit verdiende aan de levering van mondkapjes van dubieuze kwaliteit aan het ministerie van VWS. In het openbaar deed het voormalige wonderkind het voorkomen dat hij uit humanitaire motieven handelde.

Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf deed de kleine Sywert net alsof hij zich ongerust maakte over het tekort aan mondkapjes. Geen nood: Sywert kon wel wat regelen! Met een goed georkestreerde mediacampagne zette Van Lienden het ministerie van VWS dusdanig onder druk dat men daar uiteindelijk besloot met hem in zee te gaan.

Van Lienden richtte samen met enkele vrienden de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) op. VWS bestelde via de SHA 40 miljoen mondkapjes. Volgens Sywert verdiende hij daar geen cent aan:

Wat geheim bleef, was dat Van Lienden de miljoenendeals niet via de SHA lieten lopen, maar via inderhaast opgerichte eigen BV’s: “De Stichting Hulptroepen Alliantie en haar werkmaatschappij spelen geen enkele rol in de deal van 100 miljoen euro. Uit contracten in het bezit van de Volkskrant blijkt dat Van Lienden de twee orders op naam zet van zijn commerciële bedrijf Relief Goods Alliance“. M.a.w: terwijl Sywert zich presenteerde als de Redder des Vaderlands, verdiende hij in het geniep grof geld aan de levering van die mondkapjes. Van Lienden wil niet vertellen hoeveel hij aan deze handel verdiend heeft, maar volgens bronnen binnen VWS werden er marges van 15 tot 20% gehanteerd.

Tot overmaat van ramp blijken de mondkapjes ook nog eens ondeugdelijk te zijn. De maskers worden door het RIVM afgekeurd omdat ze grafeen (nanomateriaal van koolstof) bevatten en daarmee ‘een onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. VWS zet de deal desondanks door, volgens de Volkskrant omdat het ministerie doodsbang is voor de volkswoede: “Een crisis vraagt om onorthodoxe maatregelen en de overheid krijgt toch al het verwijt niet open te staan voor hulp van buiten. De deal staat”. Dat zowel De Jonge als Van Lienden prominente CDA’ers zijn zal ook wel iets aan de totstandkoming van de deal bijgedragen hebben.

Uiteindelijk blijven de mondkapjes gewoon in de opslag liggen, wat het allemaal nóg een stuk schandaliger maakt:

Het échte schandaal hier is nog niet eens het optreden van een derderangs graaier als Van Lienden. Het is het gemak waarmee iemand met een vlotte babbel en een grote aanhang op Twitter erin slaagt het ministerie van VWS miljoenen te ontfutselen. Tijd voor wat kritische reflectie bij VWS, lijkt mij.

Overigens mag ook de pers zich weleens achter de oren krabben. Nog niet zó lang geleden werd Van Lienden door dezelfde Volkskrant die hem nu (terecht) aan het kruis nagelt nog op het schild geheven:

"Noem het inzicht"

Zoals meestal krijgen de cynici gelijk:

