Trump is sociale mediakanalen kwijt, maar nog niet uitgeschakeld

Dus Donald Trump zou wel eens even een ontzagwekkend nieuw social medium beginnen, nadat hij zowel van Twitter als Facebook geflikkerd was wegens het aanzetten tot de gewelddadigheden op 6 januari te Washington. Maar zoals echt alles in het leven van beroepsoplichter Trump bleek ook dit plan voorlopig een hoop gebakken lucht te zijn. Alles wat er vooralsnog geproduceerd is, is een ordinair weblog, “From the Desk of Donald J. Trump” geheten, dat nog slecht bezocht wordt ook:

“On the Internet, former president Donald Trump is sliding toward something he has fought his entire life: irrelevance. Online talk about him has plunged to a five-year low. He’s banned or ignored on pretty much every major social media venue. In the last week, Trump’s website — including his new blog, fundraising page and online storefront ­— attracted fewer estimated visitors than the pet-adoption service Petfinder and the recipe site Delish.” (Washington Post)

Maar goed, een soort van social media platform zit nog wel in de planning schijnt het.



Alhoewel dit gebrek aan effectieve publiciteitskanalen voor Trump een gezonde hoeveelheid leedvermaak oplevert bij mensen zoals ik, is Trump politiek zeker nog niet uitgepraat. Velen hadden gehoopt en verwacht dat zijn relevantie binnen de Republikeinse partij na het eind van zijn presidentschap snel zou afnemen, en de partij naar normaliteit terug zou keren.



Niets is echter minder waar. Lieten Republikeinen als Mitch McConnell en Kevin McCarthy zich kort na 6 januari nog openlijk kritisch uit over Trumps leugen dat de verkiezingen gestolen zouden zijn (McCarthy heeft op 6 januari zelf naar verluidt nota bene tegen Trump staan schreeuwen dat dit allemaal zijn schuld was), nu zijn beiden Republikeinse congresleiders wel degelijk alsnog tegen een bipartisan commissie die de gebeurtenissen van 6 januari moet gaan onderzoeken. Dit nadat Democraten al serieuze concessies hadden gedaan met betrekking tot de voorwaarden waaronder zo’n commissie zou moeten opereren. Men durft uit angst voor het electoraat dus nog steeds niet tegen Trump in te gaan, want die had natuurlijk al laten weten niet blij te zijn met zulk een commissie.



Alhoewel ik me wild erger aan die steeds weer terugkerende, onuitstaanbare naïviteit van Democraten in hun pogingen samen proberen te werken met de Republikeinen (die echt ALLES geblokkeerd hebben wat ze maar konden tijdens Obama’s bewind), zit er misschien een gedachte achter deze laatste poging. Nancy Pelosi heeft namelijk al laten weten eventueel met een puur uit Democraten bestaande commissie verder te gaan als de Republikeinen niet mee willen doen, en misschien was deze bipartisan exercitie nodig om dat te kunnen legitimeren. Ook is het wederom instellen van een Special Counsel niet ondenkbaar, die deze keer niet gekortwiekt zal worden door een Ministerie van Justitie onder Bill Barr en de verraderlijke Rod Rosenstein.



Maar als de Republikeinen dus al een kant op bewegen is het die van verdere radicalisering.