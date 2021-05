Israel arresteert honderden Israelische Palestijnen

Israel is maandag een massale operatie begonnen om honderden Israelische Palestijnen op te pakken wegens hun aandeel in de algemene staking tegen de Israelische aanval op Gaza, eventuele deelname aan verzet tegen het Israelische optreden in Jeruzalem en wegens deelname aan confrontaties bij de racistische rellen tussen Israelische joden en Palestijnen van een ruime week geleden. De arrestaties vinden plaats in het kader van wat de Israelische politie ”de operatie wet en orde” (law and order) heeft genoemd. Er wordt aan deelgenomen door de Israelische grenspolitie en onder meer reserve-eenheden.

Maandag werden honderden mensen opgepakt in Lod (Lydda). In het algemeen, ook betreffende andere plaatsen, als Ramle, Haifa of Nazareth, werd gesproken over tenminste 500 gevallen van huiszoekingen en arrestaties. De operatie zal de komende dagen doorgaan. Volgens de Israelische politie zijn intussen sinds 9 mei al zo’n 1.550 arrestaties verricht.

Hassan Jabareen, de voorzitter van de organisatie Adalah die opkomt voor de rechten van de Arabische minderheid in Israel, noemde de actie maandag ”een oorlogsverklaring aan de Palestijnse burgers van Israel die vraagt om een snelle reactie van alle Palestijnse politieke organisaties en partijen, en het Hoge Follow-up Comité van Arabische burgers van Israel. Dit is een oorlog tegen Palestijnse demonstranten, politieke activisten en jongeren, waarbij massale politietroepen worden ingezet om de huizen van Palestijnse burgers te overvallen. Deze razzia’s worden ingezet om te intimideren en wraak uit te oefenen jegens de Palestijnse burgers van Israel – en om, in de eigen woorden van de politie, ‘de Palestijnse burgers van Israel hun posities en activiteiten betaald te zetten’.”

Tenminste 200 mensen zullen worden aangeklaagd wegens hun aandeel aan de rassenrellen. Opvallend dat het merendeel van hen Palestijns is. De rellen begonnen nadat in diverse zogenoemde ”gemengde” dan wel Palestijnse steden en dorpen Palestijnen waren begonnen te demonstreren, die vervolgens werden aangepakt door bendes rechtse joden en kolonisten, tezamen met de politie. Onder de joodse aanvallers zijn opvallend weinig arrestaties verricht.

Na de wapenstilstand in Gaza is het nog niet afgelopen met het doden van Palestijnen. In Gaza loopt het dodental nog gestaag op, doordat gewonden overlijden en doden worden gevonden onder het puin. Op de Westoever (en in Jeruzalem) vallen nieuwe doden door activiteiten van het leger of de politie. In Bir Zeit werd de jonge Ahmad Jamil Fahd neergeschoten door Israelische zogenaamde ”mista’aravim” (als Palestijnen verklede undercover soldaten) en op straat achtergelaten tot hij was doodgebloed. Er waren geen Palestijnse getuigen, het is onduidelijk wat er is gebeurd. De mista’aravim waren in het gebied om arrestaties te verrichten. Ahmad Fahd woonde niet in de betreffende wijk, maar in het Amari-kamp. Zijn dood volgde op het doodschieten, maandag, van een 17-jarige jongen in Jeruzalem, die met meerdere kogels werd doodgeschoten omdat hij, volgens de politie, een aanslag zou hebben willen plegen. Ook hier geen getuigen. De Israeli’s hebben zijn lichaam in beslag genomen, zijn identiteit is nog steeds niet bekend.

In Gaza gaat ondertussen het zoeken naar doden door. Bij de wapenstilstand stond de teller op 233 doden. OCHA, het Bureau van de VN voor Humanitaire activiteiten meldde op 23 mei dat het aantal was gestegen tot 242, van wie 66 kinderen en 38 vrouwen. Onder meer waren 11 strijders geborgen in Khan Younis, die waren bedolven in een door de Israeli’s gebombardeerde tunnel. Intussen is het aantal verder gestegen tot 253. Onder hen waren vier mensen die onder het puin van hun huizen vandaan werden gehaald eveneens in Khan Younis en de 23-jarige Osama Ashraf Abu Redah die maandag overleed in een ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep bij bombardementen op Beit Hanoun. Op deze site van IMEMC staan alle namen – voor zover bekend – van de slachtoffers gemeld.

Het blijft intussen een twistpunt wie de winnaar was van deze laatste ronde van gevechten in Gaza. Israel beweert dat het veel van de kilometers lange tunnels zou hebben verwoest, die de militairen van Hamas gebruiken om afvuurinrichtingen en militanten aan het oog te onttrekken. Een feit blijft echter dat bij het ingaan van het staakt-het-vuren Hamas nog over duizenden raketten beschikte en ook nog over voldoende afvuurinstallaties om door te kunnen gaan met de strijd. Onder Israelische militairen waren ook de nodige teleurgestelde geluiden te horen dat de gevechtscapaciteit van Hamas verre van volledig is vernietigd. En piloten spraken onder meer op Twitter over het bombarderen van hoge gebouwen als de Shorouq-toren als een ”uiting van frustratie”.

‘Voor de Palestijnen was het duidelijk wie de winnaar was. Hamas had op onverklaarbare wijze standgehouden. De strijd was erin geslaagd de verschillende Palestijnse geledingen onder één noemer te brengen, aan de algemene staking namen Israelische Palestijnen en Palestijnen van de Westoever en Gaza deel. Bovendien begon de publieke opinie in de rest van de wereld over te hellen naar de Palestijnse kant. Hamas, dat in actie kwam als reactie op de uitzettingen in Sheikh Jarrah en het schandalige optreden van de Israelische politie bij en in de Aqsa-moskee, maakte eveneens korte metten met het al danig gedaalde prestige van de besluiteloze Palestijnse Autoriteit en president Mahmoud Abbas. Op het terrein van de Aqsa-moskee was afgelopen vrijdag de leuze te horen van de Egyptische Arabische lente: ‘As shaab yurid yusqut al-sulta – Het volk wil de val van de (Palestijnse) Autoriteit. Dat is dan wel weer dezelfde Autoriteit met wie de Amerikanen de wederopbouw van Gaza bespreken. Het wakker schudden van de VS (en Europa) kost tijd.

