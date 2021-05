Senaat stemt tegen onderzoekscommissie naar 6 januari

Geheel voorspelbaar heeft het voorstel van de Democraten om een commissie in te stellen die de aanval op het Kapitool op 6 januari j.l. moest onderzoeken het niet gehaald in de Senaat, omdat onvoldoende Republikeinen (6) het gefilibusterd voorstel steunden om het aan te kunnen nemen. Om een filibuster in de Senaat te kunnen breken zijn er 60 stemmen nodig, en er waren er slechts 54.



Wat Pelosi nu kan doen, en daar heeft ze ook al op gehint, is een zogenaamde select committee instellen, die uitsluitend uit leden van één partij bestaat. De voorgestelde commissie had een bipartisan commissie moeten zijn. En misschien is dat maar beter ook, want anders zouden de Republikeinen toch maar alles getraineerd en gesaboteerd hebben, bezwaar gemaakt hebben tegen dagvaardingen, onzinnige getuigen horen, Antifa en BLM erbij slepen, etc. etc.



Duidelijk is in elk geval dat de Republikeinen nog steeds horig zijn aan de Oranje Gek in Mar-a-Lago, en dat is levensgevaarlijk want daarom blijven ze de de leugen van Trump propageren dat Biden de verkiezingen gestolen heeft (beschuldig de ander van wat je zelf doet is er een uit het boekje van Joseph Goebbels). Maar liefst 70% van de Republikeinen gelooft die waanzinnige stelling, die willen er gewoon niet aan dat hun volslagen achterlijke, ronduit criminele ideeën niet door de meerderheid van de Amerikanen gesteund wordt. Permanente twijfel aan verkiezingen kan het einde van een democratie betekenen, en die twijfel wordt welbewust gezaaid door de Republikeinen.



Zoals Bill Maher gisteren in zijn show zei, hebben de Republikeinen na de laatste verkiezingen en hun pogingen de uitslag ervan te weerleggen niet de conclusie getrokken “misschien moesten we dat toch maar niet meer doen” maar “hoe kunnen we dit bij de volgende verkiezingen beter doen?” Op dit moment is men in diverse staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben bezig het beheer van verkiezingen over te doen van regeringsorganen naar het staatscongres. Ongelukjes zoals Secretary of State Brad Raffensperger, die het vertikte om precies genoeg extra stemmen te “vinden” om Trump Georgia te laten winnen, kunnen daardoor niet meer voorkomen. De Republikeinse staatscongresmeerderheden zullen in zo’n geval gewoonweg de verkiezingsuitslag ongeldig verklaren.



Dan is er nog het schaamteloze gerrymandering in Republikeinse staten – het dusdanig trekken van districtsgrenzen dat je eigen partij een volkomen onevenredig voordeel heeft bij verkiezingen – (alhoewel Democraten er naar verluidt ook niet helemaal onschuldig aan zijn) en de 6 – 3 meerderheid van ultra-conservatieve rechters in het Supreme Court, dankzij de diefstal van twee zetels door Mitch McConnell.



Die zaken kunnen deels gecorrigeerd worden door nieuwe verkiezingswetgeving en uitbreiding van het aantal rechters van het Supreme Court. Dat kan echter alleen gebeuren als de filibuster in de senaat wordt afgeschaft, maar dàt wordt tegengehouden door de “Democraten” Kyrsten Sinema van Arizona en Joe Manchin van West-Virginia, die in zeer conservatieve staten opereren, en dientengevolge vaak tegen al te agressieve Democratische wetsvoorstellen stemmen. Joe Manchin beweert dat hij het Amerikaanse regeringsstelsel niet wil vernietigen, en vindt dat de filibuster (die niet eens in de grondwet staat) daar bij hoort. Blijkbaar laat hij dat stelsel liever vernietigen door de Republikeinen.



Het wordt tijd dat die twee eens de duimschroeven aangelegd krijgen en gewoonweg gedwongen worden mee te werken. Dreig ze de partij uit te flikkeren, en dat ze dan maar zien hoe ze het op hun eentje redden. Op deze manier heb je toch niks aan hen.



Afgezien van de tegenwerking van Sinema en Manchin ben ik bang dat de oude garde binnen de Democraten ook nog steeds denkt dat ze het netjes en eerlijk moeten blijven spelen, en dat bijvoorbeeld dat uitbreiden van het aantal rechters niet eerlijk zou zijn. Wanneer gaan ze eens beseffen dat ze allang niet meer met een fatsoenlijke tegenpartij te maken hebben met wie ze slechts politiek van mening verschillen, maar met een beweging die erop uit is met alle middelen, wettig of onwettig, de macht te grijpen, en voorgoed te houden? Dat hebben we op 6 januari toch juist gezien? En waarom zijn die Republikeinen tegen een onderzoek ervan, denken ze? Het is denkbaar dat er Republikeinse congresleden actief mee hebben gewerkt aan die opstand.



Er is een goede kans dat ze slechts tot 2022 de tijd hebben om dit allemaal te regelen, want dan zijn er tussentijdse verkiezingen, die in de meeste gevallen door de zittende regering verloren wordt. En ik heb er allerminst vertrouwen in dat Biden dit effectief gaat aanpakken. Ik begrijp niet dat er nog Democraten zijn die de woorden bipartisan of reaching across the aisle uit hun strot krijgen.



(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)