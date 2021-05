Colombia: Opstand houdt aan, regering zet leger in. Lijst van 120 verdwenen mensen

De opstand in Colombia, die eind april begon met een algemene staking tegen neoliberale belastinghervormingen, duurt nog steeds voort. Elke dag zijn er demonstraties, en hevige botsingen met de politie. Er zijn tientallen doden te betreuren onder de demonstranten, en honderden mensen worden ondertussen vermist. In Cali, een van de centra van het protest, is door de regering Iván Duque het leger ingezet.

Vertaling van de begeleidende tekst:

Het is een maand geleden dat een golf van dodelijke protesten begon in Colombia. De protesten begonnen als protest tegen een omstreden belastinghervorming, maar mondden al snel uit in een nationale opstand tegen de groeiende armoede en ongelijkheid. Wekenlange onderhandelingen om de onrust te beëindigen hebben niets opgeleverd. En het vooruitzicht op een vreedzame oplossing leek vrijdag nog verder weg te glijden, toen president Ivan Duque aankondigde dat hij het leger inzette nadat meer mensen bij demonstraties waren omgekomen. Rookpluimen torenen uit boven de stad Popayan – als monumenten voor het verzet. Een maand van protesten heeft straten in het hele land veranderd in smeulende littekens van wat zij zien als hun strijd voor gerechtigheid.

De protesten braken uit toen president Ivan Duque de belastingen wilde verhogen om de pandemie te betalen. Door de tegenstand werd hij gedwongen het wetsvoorstel in te trekken. Maar de protesten gingen door – uit verontwaardiging over de manier waarop de regering omgaat met een crisis die heeft geleid tot een verdubbeling van de werkloosheid en een toename van de ongelijkheid. Pogingen om een eind aan de impasse te maken zijn tot nu toe vruchteloos gebleken. Volgens de officiële cijfers zijn meer dan 45 mensen gedood, tientallen anderen verdwenen en duizenden aan beide zijden gewond geraakt. Maar volgens mensenrechtengroeperingen ligt de werkelijke tol waarschijnlijk veel hoger. En het zal in de komende dagen waarschijnlijk alleen maar erger worden.

Op vrijdag zei president Iván Duque dat hij het leger inzet in het epicentrum van de onrust: Cali, waar de afgelopen 24 uur ten minste drie mensen zijn gedood. In een ontmoeting met de Colombiaanse vice-president en minister van Buitenlandse Zaken Martha Lucía Ramírez op vrijdag heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn bezorgdheid geuit over de verergerende crisis in het land – hij steunt het recht van de bevolking om vreedzaam te protesteren. Voorlopig gaat het dodelijke kat-en-muisspel in de straten van Colombia echter door.

(Tot zover de vertaling van DW)

Zie dit Spaanstalige bericht van ANRED, waarvan we nu alleen even de inleiding vertalen (GlobalInfo, van wie we dit artikel overnemen werkt aan een verdere vertaling):

Terwijl de regering van Iván Duque blijft praten met het Nationaal Stakingscomité (CNP), stapelen de berichten over verdwijningen, buitengerechtelijke executies, massagraven en clandestiene martelcentra zich op in het kader van de straatprotesten van de Nationale Staking. Het “21 N Legal and Humanitarian Team”, de “Justice and Dignity Corporation” en de “Inter-Church Justice and Peace Commission” hebben een verslag met anonieme getuigenissen gepubliceerd, waarin zij het bestaan aan de kaak stellen van mogelijke massagraven in de plattelandsgebieden Buga en Yumbo, waar de lichamen van vele jongeren uit Cali worden opgebaard, buitengerechtelijke executies, en clandestiene detentie- en foltercentra (“casas de pique”). “De dynamiek van de repressie is in deze bijna 25 dagen geraffineerder geworden met de toenemende pogingen om de identificatie van de verantwoordelijkheid van de politie voor operaties van paramilitaire en klaarblijkelijk criminele aard te vermijden,” wijzen zij erop. In dit verband zijn volgens een verslag van de Universidad del Valle vanaf 28 april (het begin van de nationale staking en protesten) tot vandaag 120 mensen verdwenen. Gisteravond is de internationale missie van solidariteit en waarneming van de mensenrechten van Argentinië in Colombia aangekomen.

Hierbij de lijst van 120 verdwenen mensen zoals opgegeven door de Universidad del Valle:

Alejandro Castro Alejandro Duque González Alejandro Hoyos Salgado Alexander Martínez Andrés Arango Andrés Felipe Gómez Rivadeneira Angie Amaya Antony Jaramillo Antony López Brando Molina Brando Stiven Blandón Pérez Brayan Cavadias Brayan Steven Rayo Bryan Steven Mesa Bryan Varela Camila Jaramillo Carlos Alberto Vásquez Usma Carlos Andrés Benavides Carlos Castillo Carlos Mayorc Claudia Ospina Cristian Andrés Ocampo Cristian Camilo Duque Cristian Estiven Rentería Valencia Cristian Zúñiga Cristopher Rodriguez Daniel Becerra Daniel Steven Bonilla Daniel Zuluaga García Devi Alezander Ovalle Cabrera Deivy Alexis Gómez Devin Alegría Camacho Deyvi Farley Orozco Diana Cruz Diana Marcela Betancour Rodriguez Diana Ruiz Diego Botero Eduardo Galeano Edwin Santiago Martínez Garcés Elberth Orozco Esteban Rodríguez Estiven Jaramillo Estiven Marulanda Fabier Londoño Medina Felipe Arias Felipe Ruiz Francisco Durán Francisco Javier García Héctor Valencia Heilen Bravo Isabella Martinez Jesús David Lozano Jhon Alexander Aguirre Jhonatan Lenis Joan Francisco Herrera Joan Stiven Vélez Job Alejandro Moreno Johan Esteban Torres Urbano Jorge Alexander Lozano Perez Jose David Hurtado Moreno Jose Esteban C Angulo Juan Camilo Maiman Juan Camilo Pérez Juan Camilo Sánchez Juan Carlos Gironza Hoyos Juan Carlos Peña Meneses Juan Diego Ulloa Juan Esteban Alvarez Juan Pablo Gutiérrez Juan Pablo Guzman Rodríguez Karol López Kelvin Josué Plaza Castillo Kevin Aguilar Kevin Alexis Bedoya Kevin Jiménez Kevin Perea Kevin Stiven Rodiguez Motavita Leonardo Andrés Villegas Arana Lizeth Arévalo Lizeth Valencia Luis Dayan Montes Betancourt Luis Fernando Chávez Luis Mario Maicol Andrés Medina Ortiz Manuela Ruiz Taborda Marcela Valencia Marco Andrés Arango María Angélica Cano María del Carmen Carabai Barrera Mario Alberto Arcila Martínez Marvin Santiago Trejos Mauricio Cáceres Michele Arteaga Michell Torres Miguel Angel Escobar Miguel Ángel Henao Miguel Bolaños Mónica Mosquera Nicolás Flórez Nicolas Suarez Oscar Eduardo Arroyo Ramiro Parmenio Robert Steven Londoño Ospina Santiago Muñoz Quiroga Santiago Cruz Santiago Posada Santiago Arce Sebastián Arce Sebastián Cortés Sebastián Escobar Sebastián Ospina Sofia del Mar Gaviria Steven Riveros Valentina Campos Valentina Marin Quintero Valentina Ramirez Sánchez Valeria Serna Vanessa Navia Verónica Valencia Víctor Manuel Agudelo Wilson Loaiza Vrouw van Afro-achtergrond, NN, Adolescente, 13 jaar Willekeurig gedetineerd persoon in Meléndez, 08.05.21 Willekeurig gedetineerd persoon in Meléndez, 08.05.21