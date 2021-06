Massamoord Tulsa, de Bagdad-pogrom, Canada en de racisme-kwis

Tulsa? Ik wist er tot voor drie maanden terug niets van… wé wisten er 100 jaar niets van… Goddank komt het nu, mede dankzij Biden en BLM, heel hoog op de agenda. Laten we hopen op rechtvaardigheid, rechtsherstel, en jazeker: betalingen! Je zal maar Tulsenaar zijn, en van je opa weten dat hij er iets mee te maken had… en met 75 tot 300 doden tussen 31 mei en 1 juni 1921. En dan de staat Oklahoma? In de Choctaw-taal van de ‘indigenous’ bewoners de naam voor ‘eerbare mensen’? De staat die tegen Texas aanligt en in witte termen ‘Indian territory’ heette? En van 1834 tot 1907 onafhankelijk was? Bizar, dodelijk, koloniaal racisme. Wat een chaos, wat een voort-durende warboel…

Pogrom van Bagdad

Op 1 juni 1941 startte de Pogrom van Bagdad, oftewel de ‘Farhud’ – onteigening. Ik wist er tot gisteren niets van… De pro-nazistische leider en generaal Rashid Ali was net door de Britten verdreven, dus overgangstijd. Er leefden zo’n 90.000 Joden in Bagdad, van de in totaal 150.000 in het land. Bij die pogrom stierven tussen 175 en 800 Joden. In 1951 verdwenen de meesten van hen.

Het verdriet van Canada

De vondst in Canada – een beschaafd land – van 215 kinderlijkjes snijdt me door merg en been. Waarschijnlijk vrijwel iedereen hier. Ik heb zelf op een katholieke kostschool gezeten – dat was voor mij, voor ons jongens geen lolletje, maar dood ging je er niet en we mochten eens per maand naar huis. In Ierland ging het net zo fout, maar dan met ongehuwde moeders in kloosters. Is het niet het beste de RK kerk in Canada maar op te heffen? Beste paus: zeg maar liever niks, ga er zwijgend, misschien blootsvoets, heen en leg bloemen..

Racismekwis BNN-Vara

In de ‘Grote racisme kwis’ gisteravond viel me op dat vooral Peter. ‘R.’ de Vries er voor spek en bonen bij zat, waarschijnlijk betaald. Het interesseerde hem niets. Hij snapt niets van racisme. Toch nuttig dat zo geëtaleerd te zien, voor het contrast.

Pijnlijk was het filmpje van de kleuters van 3 die van een tekening moesten zeggen wie goed en wie slecht was. Er stonden zes identieke jongetjes op – behalve hun huid: die was van wit tot zwart. Ook de zwarte kleutertjes beoordeelden de witte jongetjes als beter, slimmer, leuker. Je krijgt tranen in je ogen.

Wist u dat Anton de Kom voor de oorlog in Suriname de grootste antiracist was ? En schrijver van ‘Wij slaven van Suriname’? En dat hij in Nederland tijdens de oorlog bij de communisten verzetswerk deed en door de nazi’s werd opgejaagd, gevangen en uiteindelijk omkwam in een nazikamp in Neuengamme? En wel op 24 april 1945?

En o ja: rassen bestaan niet. Goed punt in de kwis en een derde had die vraag fout, Zoek het maar op in Wikipedia. Daar staat: ‘Biologisch gezien bestaan er naar hedendaagse wetenschappelijke inzichten binnen de soort Homo sapiens echter geen rassen’.