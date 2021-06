De perverse woordenbrij van Malik Azmani (EP-VVD)

Er is de nodige commotie, eindelijk, over de praktijken aan de grenzen van Europa, waar in toenemende mate openlijk en schaamteloos vluchtelingen worden teruggedreven het water op of de woestijn in. Malik Azmani haalt er op de radio de schouders over op…

De kennis over wat er zich bij Griekenland en elders aan de ‘buitengrenzen van de EU’ afspeelt is er al jaren. Allerlei deskundige onderzoeksgroepen brengen lijvige rapporten uit over de illegale, en vaak maar al te legale manieren om vluchtelingen het leven zuur te maken die ze letterlijk jaarlijks bij honderden tegelijk het leven kost. Neem bijvoorbeeld dit rapport van Refugee Rights Europe.

en dit van Mare Liberum en hier en hier en in Nederland is bij Stop Wapenhandel een overdaad aan informatie verzameld over “How Europe externalises migrant detention beyond its shores”.

Nu is er plotseling even aandacht voor, doordat een Nederlandse tv-ploeg met een relatief bekende journalist (Bram Vermeulen) werd opgepakt. Eindelijk in het nieuws!

Ook de landelijke radiozender Radio 1 besteedde er aandacht aan en bij het ontbijt hadden we hem per ongeluk aanstaan.

Normaal staat daar natuurlijk de onvolprezen FIP op, maar de afstandbediening heeft het opgegeven en nu kunnen we de zenders alleen nog handmatig kiezen met behulp van een handleiding van 86 pagina’s. Nou dat hebben we geweten. Het hele ontbijt werd verpest omdat de lafbekken van de radio het item over Griekse pushbacks lieten becommentariëren door een gast waar ik nog nooit van gehoord had, maar die Europarlementariër voor de VVD bleek te zijn, Malik Azmani. Toen de mikrofoon voor hem opendraaid werd, kwam daar de meest weerzinwekkende, arrogante en ook volstrekt doorgedraaide woordenbrij uit die we dit jaar en misschien wel het hele decennium zullen kunnen aanhoren.

We hebben het stukje er voor u uitgeknipt: fragment mp3 (dank aan de polderzapatist op de Veluwe en anderen die me door de rimboe van internet hebben geleid hiervoor), maar het is dus van de ochtenduitzending van het radio 1 journaal op 1 juni 2021 (vanaf 1:36:57).

Die gast, die Malik, waar ik hierna nooit meer iets van hoop te vernemen, en zeker niet tijdens het genieten van een maaltijd, heeft het vermogen om zin na zin vol te spreken zonder punt, komma of aanhalingsteken. Dat leren ze bij de VVD en in het studentencorps (disputeren heet dat daar) en het is een doorzichtige tactiek om te voorkomen dat er iemand tussen kan komen. Verder heeft hij een toon die het schouderophalen zo ongeveer permanent uitbeeldt; “ach het is verschrikkelijk maar dat komt omdat de vluchtelingen zelf schuld zijn, hadden ze maar thuis moeten blijven en verder is het allemaal falend migratiebeleid want opvang in de regio” en zo reutelt het maar door. Voor zo’n bijdrage heeft George Orwell ooit de definiering van ‘political language’ scherp gesteld: Politiek taalgebruik… is ontworpen om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord respectabel, en om een schijn van degelijkheid te geven aan pure wind (Political language… is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. (George Orwell)).

Uiteindelijk komt zijn woordenbrij neer op het goedpraten van wat er ook maar gebeurt tegen vluchtelingen, en vervolgens pleiten om het nog een graadje erger te maken. ‘Opvang in de regio’ is een ander woord voor het instemmen met concentratiekampen en martelingen en degenen die het desondanks tot aan de grens halen kunnen verrekken. Maar omdat het Griekse optreden volstrekt illegaal is, ook volgens de (voor vluchtelingen dan) stringente migratieregels van de EU, en ze bovendien op heterdaad betrapt worden, kan dat natuurlijk niet openlijk toegejuicht worden. Dus dan giet zo’n europarlementarier er zo’n onverteerbare lading woorden overheen, die begint met een rituele verklaring dat het ‘natuurlijk verwerpelijk is’ wat er in Griekenland gebeurt, ‘maar’ en dan gaat het alleen nog maar over zijn gemaar. Geholpen door een dociele interviewer die dan niet repliceert; “maar uw partij is de grootste voorstander van vrijhandel en wapenhandel en belastingontwijking en vindt het prima dat er overal dictatoriale regimes aan de macht zijn om de grondstoffenprijzen lekker laag te houden voor de vrindjes bij VNO …” kan Malik een paar minuten lang leeglopen. Wie bedenkt het om zo’n gast uit te nodigen?!

Ondanks zijn exotische naam is hij overigens gewoon geboren in Heerenveen en opgegroeid in Ommen waar hij – volgens wikipedia – het politieke vak leerde in de gemeenteraad. In 2010 kwam hij in de 2e Kamer en daarvoor? Wikipedia: “Vóór zijn Kamerlidmaatschap was hij onder andere actief als pleiter bij de IND en was hij directielid van de IND.”

Dat zijn dus de keurige ‘Schreibtischtäter” die aan de macht komen doordat mensen bij de verkiezingen VVD stemmen. Die kun je niet eens meer rechts inhalen, en het blijft dan ook een mysterie waarom er daar nog plek is voor minstens drie partijen die suggereren dat het beleid nog niet streng genoeg is.

Blijft de vraag of iemand weet hoe je de afstandbediening voor een sangean ddr-62 internetradio kunt repareren. Daar hebben vluchtelingen niets aan, maar dan blijft bij ons thuis voortaan in ieder geval het ontbijt binnen.