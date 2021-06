Onderstroom: liberalisme 3

We zijn over de helft van onze reeks over liberalisme. Deze maand zitten Sanne, Mark, Henk en Alex samen om te ranten over allerlei soorten alledaagse liberalen.

Alex doet een kort stukje theorie over (naïef ) individualisme en een verdachte blindheid voor sociale structuren. Daarna wijdt de groep uit over de economische (en militaire) dwang van liberale instituties zoals bijvoorbeeld het IMF en de wereldwijde economie. Liberalisme glimt nu ook in een NEOn-uitvoering. Tot onze schrik is liberalisme uitgesplitst in meerdere vormen waarvan we er drie kort aanstippen, rechtse zogenaamde “libertariërs”, klassieke Liberalen oftewel Liberalen met een grote L, en progressieve liberalen.

Aan het einde zit een kleine bonus met nog wat extra stukjes over internationale economische verhoudingen.

Heel veel plezier met de aflevering, laat ons weten wat je vindt! Volgende keer maken we het weer iets praktischer wanneer we deze serie afsluiten over liberalisme binnen de activistische en radicale beweging en wat ermee, of ertegen, te doen.