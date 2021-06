Rijkste Amerikanen betalen amper belasting

Miljardairs als Elon Musk, George Soros, Bill Gates en Warren Buffett hebben de afgelopen jaren in de VS amper – of zelfs in het geheel geen – inkomstenbelasting betaald. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistencollectief ProPublica.

Zo heeft Jeff Bezos, het opperhoofd van Amazon, in 2007 en 2011 geen cent inkomstenbelasting betaald. Tesla-chef Elon Musk wist in 2018 de fiscus ook volledig te ontwijken. George Soros betaalde zelfs in drie opeenvolgende jaren geen inkomstenbelasting.

Het idee de mythe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen kan volgens ProPublica dan ook maar beter in de prullenbak verdwijnen: “Taken together, it demolishes the cornerstone myth of the American tax system: that everyone pays their fair share and the richest Americans pay the most. The IRS records show that the wealthiest can — perfectly legally — pay income taxes that are only a tiny fraction of the hundreds of millions, if not billions, their fortunes grow each year”.

Juist de modale en de laagbetaalde Amerikanen dragen de zwaarste lasten. Zonder hen zou het land instorten. De rijken daarentegen leiden een vrijwel volledig parasitair bestaan.

Volgens ProPublica zit de onrechtvaardigheid ingebakken in het systeem. Miljardairs ontlenen hun rijkdom aan de torenhoge waarde van hun activa, zoals aandelen en eigendommen. De Amerikaanse wetgeving definieert die activa echter pas als belastbaar inkomen wanneer ze verkocht worden.

Mensen met een modaal (of lager) inkomen kunnen de belasting natuurlijk niet op dezelfde wijze ontwijken. Het nettoresultaat is dat mensen als Buffett en Bezos in verhouding tot de groei van hun vermogen amper belasting betalen (maximaal 3,4%). Buffett wist het zelfs te beperken tot een verbijsterende 0,1%.

De modale Amerikaan(se) daarentegen zag van 2014 tot 2018 zijn/haar vermogen met $65000 dollar stijgen. Die vermogenstoename ging echter vrijwel volledig in rook op: “Maar omdat het overgrote deel van hun verdiensten uit salarissen bestond, bedroeg hun belastingaanslag in die periode van vijf jaar bijna evenveel, bijna $ 62.000”.

