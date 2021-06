Waar is Attorney General Garland mee bezig?

De huidige Attorney General, Merrick Garland, werd met enorme opluchting binnengehaald als de Grote Verlosser na de racistische rechtsgek Jeff Sessions en de zo mogelijk nog ergere Bill Barr, die het hele Ministerie van Justitie omvormde tot Trumps persoonlijke advocatenbureau. Die opluchting begint inmiddels, en vooral de laatste weken, echter om te slaan in bezorgdheid over de vraag of Garland eigenlijk wel bereid is iets te doen aan de enorme schade die zijn twee voorgangers aan de Amerikaanse rechtsstaat hebben toegebracht.

Zo was daar eerst de rechtszaak met betrekking tot de zeer gewelddadige ontruiming van Lafayette Square in Washington, waar vorige zomer een vreedzaam Black Lives Matter protest plaatsvond naar aanleiding van de moord op George Floyd, zodat Trump met een ondersteboven gehouden bijbel voor de St-John’s kerk kon poseren voor een foto. De ACLU (American Civil Liberties Union) had Donald Trump en William Barr hiervoor aangeklaagd. Tot ieders verbazing nam kort geleden het Ministerie van Justitie onder Merrick Garland het standpunt in dat dit buitenproportioneel geweld een volledig verdedigbare actie van Trump en Barr betrof, omdat de president immers altijd vrij baan moet hebben om te kunnen gaan en staan waar hij op dat moment wil.

Toen was er het memo van het Office of Legal Council aan Barr, waarin hem zogenaamd de onjuiste weergave van het rapport van Robert Mueller werd geadviseerd maar die gewoonweg samen met Barr zelf was opgesteld. Dat memo was door rechter Amie Berman Jackson opgevraagd van het Ministerie van Justitie. Je zou denken dat men graag zou meewerken aan het ophelderen van de criminele praktijken van de vorige regering, maar het huidige Ministerie van Justitie bleek wel degelijk ineens in beroep te gaan tegen openbaring van een deel van dat memo.



Vervolgens gebeurde er afgelopen week iets wat wel erg veel mensen in het verkeerde keelgat schoot. Schrijfster E. Jean Carroll publiceerde enkele jaren geleden een boek waarin ze beweerde door Donald Trump verkracht te zijn. Vervolgens noemde Trump haar een leugenaar en zei dat het niet waar kon zijn omdat ze niet zijn type was (als het een leugen was, waarom heeft hij háár dan niet aangeklaagd?). Daarop klaagde Carroll Trump aan voor laster. En toen greep Barr in, want Trump had die schandelijke uitspraken volgens hem in zijn functie als president gedaan, en de president is een werknemer van de overheid, volgens Barr. En in zo’n geval neemt de regering de plaats in van de president en moet je dus een rechtszaak tegen de regering voeren. Alleen kun je de regering in de VS niet voor laster aanklagen, dus zou dat erop neerkomen dat de hele zaak niet door zou kunnen gaan. De rechter besloot dat het doen van dergelijk smerige uitlatingen niet binnen de functie-omschrijving van een president viel en verwierp Barrs claim. Mooi zo, zou je zeggen. Nou nee dus, want het Ministerie van Justitie ging afgelopen week tot ontzetting van velen in beroep tegen deze uitspraak.

En dan is er nu ook nog de explosieve kwestie van het Ministerie van Justitie dat onder Trump belgegevens bij Apple heeft opgeëist over onder andere de Democratische congresleden Schiff en Swalwell, in verband met een onderzoek naar lekken. Dat is via de New York Times bekend geraakt, maar binnen het ministerie was het al eerder bekend. En pas nu, nu het openbaar is geworden, heeft de Inspector General aangekondigd een onderzoek er naar in te stellen.



Kortom, waar de hel denkt die Garland eigenlijk dat hij mee bezig is?? Het idee is dat Merrick Garland een zogenaamde institutionalist is, die vooral het instituut waar hij voor werkt wil beschermen. In het algemeen wil de regering Biden ook niet de indruk maken om politieke redenen hun tegenstanders te willen vervolgen. Dat klinkt allemaal heel nobel, maar als je politieke tegenstanders en voorgangers ronduit misdaden lijken te hebben gepleegd lijkt het me volkomen misplaatst om daar om dat soort redenen dan maar niets aan te willen doen.



Wat ook duidelijk is geworden, is dat diverse mensen die onder Trump aan die praktijken hebben meegedaan gewoon nog op het ministerie werken. Als ik minister onder Biden was geworden zou mijn allereerste daad zijn geweest echt iedereen die onder Trump aangesteld was op dag één buiten de deur van het ministerie te zetten, en zéker op het Ministerie van Justitie van Barr!



Biden moet stoppen mr. Nice Guy te spelen en Merrick Garland opdracht geven keihard achter deze figuren aan te gaan. Dat mag er politiek misschien niet helemaal lekker uit zien, maar fascisten zoals de huidige generatie Republikeinen moeten gewoonweg geplet worden. Het is vijf voor twaalf voor de Amerikaanse democratie. En hoe welke Democraat dan ook de woorden bipartisan of reaching across the aisle nog uit zijn of haar strot kan krijgen na alles wat er de afgelopen 5 jaar gebeurd is, is me een volkomen raadsel. Als er al across the aisle gereached moet worden zou dat alleen moeten gebeuren om een enorme middelvinger naar de Republikeinen op te steken.

