Meer dan 44.000 vluchtelingen zijn sinds 1993 gestorven door Europese migratiebeheersing

Sinds begin jaren negentig timmert de Europese Unie de buitengrenzen in steeds sneller tempo dicht voor vluchtelingen en migranten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van paramilitaire organisaties, prikkeldraad, hekken, infraroodcamera’s, marineschepen, helikopters en andere middelen waarmee Europese beleidsmakers “ongewenste” vluchtelingen zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Die militarisering dwingt vluchtelingen om steeds gevaarlijker routes te nemen, met duizenden doden tot gevolg, zoals een geactualiseerde dodenlijst (pdf) van de anti-racistische netwerkorganisatie United laat zien.

De militarisering van de Europese buitengrenzen weerhoudt veel vluchtelingen er niet van om toch te proberen Europa binnen te komen. Ze hebben immers geen keuze als ze willen ontsnappen aan armoede, geweld en andere onveiligheid in hun landen van herkomst. Bij hun pogingen om Europa te bereiken zijn ze veelal gedwongen om grof geld te betalen aan criminele netwerken die hen de grenzen over helpen. Als ze worden opgepakt, rest hen vaak een enkeltje naar hun land van herkomst of een lange opsluiting in een gevangenis. Velen treffen het nog slechter en overlijden onderweg naar Europa.

Sinds 1993 houdt United een trieste lijst bij van doden die vallen door de Europese politiek van migratiebeheersing. In 2021 staat de teller inmiddels op in totaal 44.764 geregistreerde doden. Het werkelijke aantal overleden vluchtelingen en migranten ligt nog veel hoger. Veel doden vinden immers hun weg niet naar de statistieken, maar liggen anoniem op de bodem van de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. United heeft er al eerder op gewezen dat de racistische atmosfeer in Europa ertoe heeft geleid dat de EU het werk van hulporganisaties die migranten en vluchtelingen in de Middellandse Zee willen redden, zoveel mogelijk probeert te dwarsbomen. Het welbewust laten verdrinken van mensen in nood maakt deel uit van de volstrekt immorele politiek van Fort Europa.

“Wij willen niet steeds namen blijven toevoegen aan onze lijst van doden”, aldus United. “Het is de hoogste tijd voor verandering. Iedereen heeft bestaansrecht, en niemand zou moeten sterven bij pogingen om een beter leven te krijgen. We roepen activisten op om mensen bewust te maken van de voortgaande crisis aan de grenzen van Europa. Er moet een einde komen aan het dodelijke beleid!”