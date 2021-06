Shell-Jeroentje en de grote boze buitenwereld

Onze slimmerik Jeroentje is ge-dis-cri-jawel.

Het is heel zielig en hij moet een pleister want zijn brilletje beslaat al van de tranen. Zijn eigen Shelletje kreeg van een rechter BillyKoekie. Auwauwauw! Jeroentje klaagde bij buitenmeester Twan op tv – maar kreeg geen pleistertje. Nou moe…!

Wikipedia: “In 1971 kwam Van der Veer in dienst bij Shell(…). Hij heeft verschillende functies gehad in raffinage en marketing in Nederland, Curaçao en het Verenigd Koninkrijk. (…) Hij was van 2004 tot 2009 president-directeur, CEO bij Shell (…). Die laatste functie bekleedde hij ook bij Unilever. In 2013 nam hij afscheid van Shell.”

Helpers weg – daar gaan we.

1 – Onze Jeroentje kreeg van Shell als zakgeld in 2008 € 9,4 miljoen, in 2010 € 10,3 miljoen – en in de jaren daarvoor en daarna ook zoiets. Zielig hè – want hij werd daardoor ge-dis-cri-jawel. Vandaar! Snap je ’t nou eindelijk?

2 – Dat zakgeld kreeg hij terwijl er uit een heleboel autootjes vieze rook kwam – ik moet er nog van hoesten, en Jeroentje wil me maar geen puffer sturen. Trouwens aan niemand. Gemeen hoor!

3 – Kindertjes, jullie kennen wel dat spreekwoord: ‘Als de vos de passie preekt’… nou even goed opletten: dat betekent dat als een dief klaagt dat hij beroofd is, je extra goed je spaarpotje in de gaten moet houden, want dat is een TRUC!

4 – Jeroentje: wat is je zakgeld nu eigenlijk, nu je vaak gaat spelen bij Philips en de ING?

5 – Je vriendje, de bozebol Fritsje Böttchertje, ging overal zeuren dat het klimaat juist prachtig was, en jij gaf hem toen stiekum extra zakgeld. Stiekumerd! En toen werd-ie lekker b-e-t-r-a-h-a-p-t. En jij o-h-o-o-k! Lekker puh-huh!

6 – O ja – dat verre land Nigeria waar jouw olie zomaar in de rivieren loopt en die Ken Saro Wiwa die opeens dood ging…

7 – Je vriendje Ralphje Hamers van de ING wilde in 2018 50% meer zakgeld… en jij bleef zelfs in het tweede kamertje maar eigenwijsje spelen dat-ie dat nodig had. Je staat nu bij ons op het zwarte speellijstje van de voedselbank – met Ralphje!

8 – Maar agent, die man daar steekt óók geen hand uit – waarom krijgt-ie dan geen boete? Omdat ik nou met jouw bezig ben, oetlul!

Wiki: “Shell werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de executie van Ken Saro-Wiwa (…) in Zuid-Nigeria, die in 1995 door het toenmalige militaire regime werden opgehangen. De aanklachten waren gericht tegen Shell en Brian Anderson, toenmalig hoofd van Shells activiteiten in Nigeria. In 2009 trof Shell een schikking door US$ 15,5 miljoen te betalen.”