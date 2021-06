Strijdkroniek 21 juni 2021: Tunesië, Lesotho, Swaziland, Italië

Een vrij grimmige Strijdkroniek deze keer, met grove stakingsbrekerij en grof geweld tegen wie het waagt zich te verzetten. Het goede nieuws: mensen blijven het wagen om zich te verzetten, hoe hoog die prijs soms ook is.

Tunesië: politiegeweld voedt opstand

Opnieuw woedde in Tunesië dagenlang een opstand. Mensen in de arme wijken en voorsteden van de hoofdstad Tunis zijn woedend wegens het geweld dat politie keer op keer tegen hen uitoefent. Op 9 juni overleed Ahmed Ben Ammar in de cel. Hij was 32 jaar en zat vast op beschuldiging van drugshandel.(1) De politie beweert dat hij omkwam na het doorslikken van marihuana. Politie zegt dat de man is doodgeslagen.(2) Ik zie geen enkele reden om de versie van de politie te geloven.

Op 9 juni protesteerden mensen wegens de dood van Ben Ammar. Daarbij ging de politie tekeer. Videobeelden doken op waarin een minderjarige eerst grof ontkleed werd door politie, en daarna over straat gesleept en geslagen.(3) Nieuwe woede was het gevolg. Maandag 14 juni zat de zesde nacht van protest er op. Mensenrechtengroepen en VN-kringen spraken schande van het politiegeweld.

Politiegeweld is de aanleiding, diepe armoede en uitzichtloosheid de diepere reden van de opstandigheid. Beiden zijn na de revolutie van 2011 niet beter geworden.(4) ‘Er is regelmatig, hard politiegeweld dat dagelijks op burgers wordt uitgeoefend’, aldus Hélène Legeay. Zij is directeur van het kantoor dat het OMCT, de Wereld organisatie Tegen Marteling, in Tunis heeft. ‘ “De politie hier zijn honden”, aldus de 33-jarige Mongi, die zowel de omgekomen als de geslagen man zegt te kennen.” Ze zijn anders dan ze zijn in de rijke gebieden. Ze zijn erger geworden sinds de revolutie. Nu hebben ze minder geld, dus dat nemen ze af van de mensen.”’ Met boetes en dergelijke. Hoe dat werkt? Stop ‘Ferguson’ en ‘fines’ in je zoekmachine, en je ziet hoe zoiets in een Amerikaanse stad werkte en opstand voedde. Afpersing. Tunis is niet wezenlijk anders. En die revolutie, was dat dan niets om blij mee te zijn? Jawel. Die verdreef een nare dictator. Maar de verandering die ze bracht was bij lange na niet de verandering die nodig was en is.

Lesotho: bazen breken textielstaking

In Lesotho, in zuidelijk Afrika, heeft de organisatie van textielondernemers LTE stakende arbeiders naar het werk gedwongen.(5) LTEA dreigde met ontslag van degenen die na drie weken van felle staking niet op het werk verschenen. Eerder al eisten ondernemers hetzelfde, met weinig resultaat. Arbeiders vertikten het, deels ook om de woede van stakende collega’s niet te hoeven trotseren. Die woede vertaalde zich soms in klappen tegen stakingsbrekers. Niet leuk, maar stakingsbreken is ook helemaal niet leuk.

De staking draaide om loonsverhoging. De arbeiders – voor negentig procent vrouwen – eisten twintig procent. De bazen boden zes procent. De staking was op een gegeven moment zo fel dat de betrokken vakbond zei dat ze de greep op de arbeiders kwijt was. Repressie hielp ook weinig: dat de politie op 26 mei het vuur opende en de 26-jarige Motselise Manase de dood in joeg, zal arbeiders eerder nog bozer hebben gemaakt.(6) Tegen de verenigde en door de staat gesteunde ondernemers konden de stakers niet op. Maar enig resultaat had de staking wel. De regering legde een loonsverhoging op, niet de door stakers geëiste 20 procent, maar ook niet de schamele 6 procent waar ondernemers mee kwamen. De loonsverhoging wordt 14 procent.(7) Het bericht – gedateerd 18 juni waar ik dit aan ontleen – schrijft – opmerkelijk genoeg en in strijd met de informatie waar ik hierboven naar verwijs – alsof de staking na 25 dagen nog steeds doorgaat. Het noemt ook aantallen: tegen de 38.000 stakers, van de 40.000 die in de bedrijfstak werken. Een bedrijfstak die 20 procent bijdraagt aan het BNP van het land. Nee, dit was of is geen kleine, onbeduidende staking.

Swaziland: democratische opstand en politiegeweld

In Swaziland, eveneens in Zuidelijk Afrika gelegen, woedt intussen een opstand voor meer vrijheid. Daartegen treedt politie op met zeer grof, soms dodelijk geweld. Zo werd rechtenstudent Thabani Nkomoniye dood gevonden langs de weg terwijl zijn auto met een kogelgat er in bij een politiebureau werd aangetroffen. Natuurlijk stellen mensen de politie verantwoordelijk voor de dood van deze student. Bij zijn drukbezochte begrafenis beschoot politie de rouwende menigte met traangas. Studentenkringen wijzen naar het staatshoofd, koning Mswati. President Coalni Maseko van de Swaziland Nationale Unie van Studenten SNUS zei: ‘Koning Mswati is een misdaad tegen de menselijkheid, hij duwde de natie opzettelijk in abjecte armoede, en moet geïsoleerd worden tot hij de macht aan het volk overgeeft.’ Hij riep de ‘internationale gemeenschap’ op voor dat isolement te zorgen. De studenten van Swaziland krijgen steun van de Al-Afrikaanse Studenten Unie AASU (8)

Intussen blijken protesten zich over het platteland te hebben uitgebreid, met betogers die petities aanbieden waarin ze om sociale verbeteringen en democratische hervormingen vragen. Dat blijkt uit berichtgeving van 19 juni.(9) Verbeteringen zijn nodig ook, in een land waar de koning de ministers en nog een heleboel bestuurders meer benoemt en waarin ondertussen 70 procent van de bevolking in armoede leeft. Ook op dit protest reageert politie met geweld, in een geval met rubberkogels. Het is allemaal niet belangrijk genoeg voor zowel Nederlandse als internationale media. Maar het is belangrijk genoeg voor wie zich in wil zetten voor vrijheid en solidariteit wereldwijd.

Italië: chauffeur rijdt staker dood

Op 18 juni vond in Italië een landelijke staking plaats in de logistiek-sector. Op de picketline bij Lidl in de plaats Novara reed een vrachtwagenchauffeur af. Die zag de postende stakers, gaf gas en reed er op in. Hij verwondde twee van hen, en reed een derde dood. Zijn naam: Adil Belakhdim, activist en organisator van de strijdbare basisvakbond Si Cobas.

Een indrukwekkende verklaring van Si Cobas vertelt niet alleen meer over zijn leven, maar vooral ook over de betekenis van zijn gewelddadige dood.(10) Dat was geen ongeluk, maar ook geen geïsoleerd incident. Keer op keer treedt politie hard op tegen stakers. Uit kringen van bazen klinkt gewelddadige taal dat je pickets van postende stakers dus ook kunt breken. Politie en georganiseerde misdaad staan zij aan zij: die misdaad doet ‘goede’ zaken in de logistieke sector en heeft dus belang bij repressie.

Het is niet voor het eerst dat er een postende staker is doodgereden. Abd El Saklaam overkwam enkele jaren geleden hetzelfde. Zijn dood, en nu de dood van Adil Belakhdim laat zien hoe hoog de prijs is die de bazen en de staat opleggen aan ieder die zich verzet. Het maakt het aanscherpen en uitbreiden van dat verzet des te noodzakelijker zolang de misdaad die kapitalisme heeft blijft bestaan.

Opmerking: de gegevens over Swaziland en Lesotho vond ik via https://www.labourstart.org/

