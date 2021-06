Open briefje aan Ken en andere Vets voor V-day 26 juni

Beste Kenneth, ouwe pliesieveteraan van me,

ته ولې دلته یې؟ – dat is Pashtoe-Afghaans – vertaling volgt.

Jaja, hij komt, hij komt, de Veteranendag… en jij blij. Want jij hebt je jongensboek zelf meegemaakt in Afgha.

Maar wie wilde ons daar nou ook alweer hebben, Kennie?

Eh… ze hadden net de Russen eruitgegooid met die Rambo – ik het het zelf gezien. Zweet op z’n haarband, op z’n torso en op z’n kruisboog! En toen kwam nine-eleven en die halve gare jonge Bush die ging toen niet Saoedi-Arabië bombarderen – waar die kapers toch echt vandaan kwamen en ook o ja, ook de olie – maar Irak en Afghanistan… Hè? Afgha…?

En die Afghanen vonden dat natuurlijk niks – gek genoeg. Trouwens, je kon totaal niet met die rakkers praten. Dus je wist dat gewoon niet. Dus pruttelden ze in die wartaal steeds opnieuw, maar steeds onbegrepen. En jij kon maar steeds niet in je beste Engels uitleggen waar je vandaan kwam en waarom – en dan nog zonder uitnodiging. Je had niet eens door dat ze steeds vroegen: ‘Wa-kom-je-hie-doen?’

In het Pashtoe-Afghaans is dat volgens Google:

ته ولې دلته یې؟ .

En dan steeds op die onzinnige V-dag op de achtergrond dat de vets niet begrepen worden. Zieluhhhhug!

Je dringt je uit vrije wil op, het loopt fout, been eraf, PTSS en modderen. Maar je hebt je nek toch zelf in die strop gestoken… inclusief de 300% toeslag voor oorlogsgebied? Zeker is je arm deraf – pech – of je relatie weg of je sociale vermogens. Hulp is absoluut toegestaan. Maar dan niet ook nog hopen dat we dan allemaal mee gaan lopen snotteren. Nee dus.

Vooral niet na jawel, daar komt-ie dan: Srebrenica…

‘Maar daar ben ik helemaal niet geweest met de pliesiejongens… ‘ kerm je dan. Okee, maar ga dan niet in hun club zitten, oen, met die leipe, schijtlijster-kolonels zoals Karremans en die Hollandse polonaise (met dank aan Ron)…

Wel eens gehoord van De Driehonderd? Is een film, zelfs twee. Driehonderd Spartaanse soldaten moesten in Griekenland in 480 vóór Christus (jaja!) een pas verdedigen tegen het hele Perzische leger. Die hadden 100.000 man.

Maar die pas meet maar twee meter breed en hun aanvoerder Leonidas (waar ken je die naam toch van…?) gokte dat ze het wel een dagje of twee, maar natuurlijk niet eeuwig konden uithouden – en dan: een eervol einde. Er deden nog 1.000 anderen aan Griekse zijde mee, maar dat terzijde. Maar hou dit detail in het oog: ze verdedigden wél eigen grond. Thuiswedstrijd, weet je wel.

Intussen stuurden ze een hardloper naar Athene om te waarschuwen.

Dat lukte allemaal – en ziedaar: twee films en een bruisende Belgische bonbonwinkel! En dat was 2.500 jaar geleden.

Zó had het ook gemoeten in Srebrenica. Jazeker: je doodvechten. Dan hadden we nu op het Malieveld op V-dag een prachtig Bernhardloos en zodoende eervol monument gehad voor de Nederlandse helden van Sbre die zich opofferden voor hun beschermelingen – ik bedoel op hadden moeten offeren. En dan had ik meegedaan aan de herdenking (misschien niet elk jaar). Nu echt nooit!

En dan nog een paar kleine puntjes:

Bernhard – de bedoeling van de V-dag is dat hij op de verjaardag van prins Overspel oftewel prins Lockheedaffaire valt. Doe me één lol, en noem die naam nooit meer… en gooi die witte anjer onmiddellijk weg. Nu! Dat Is Een Bevel!

– de bedoeling van de V-dag is dat hij op de verjaardag van oftewel valt. Doe me één lol, en noem die naam nooit meer… en gooi die witte anjer onmiddellijk weg. Nu! Het militarisme. De V-dag is één groot promotiespel voor de talloze vacatures bij defensie – dat je daar in trapt, Kennie! Met die schijtkolonels, bermbommen en afgerukte benen, en dan nog die halvegare majoor Marco Kroon met zijn wildplasserij, dronkenlorrigheid, drugs en café in Den Bosch: elke weldenkende jongere vanaf hbo snapt dat hij/zij zich daar niet in moet mengen.

Plaats…. Rust! Inguhruhhhhkt-Mars!

Ja hallo, denken die HBO’ers dan. Ruk lekker zelf. Doe toch normaal, man.

PS – O ja: subsidie Stichting Nederlandse Veteranendag voor 2021:

2,7 miljoen euroni. Twee-komma-zeven miljoen. Dank u en tot ziens!