Hongerstakende papierlozen in Brussel in kritieke fase

Onze schuld, onze grote grote schuld: dat er 430 “sanspapiers” sinds 23 mei in de Brusselse Begijnhofkerk aan het hongerstaken zijn voor regularisatie van hun precaire situatie, de sluiting van detentiecentra en toegang tot fatsoenlijke huisvesting – we hebben het op de een of andere manier over het hoofd gezien. En inmiddels is er dit bericht van Dokters van de Wereld:

De toestand van de 430 mensen zonder papieren in hongerstaking is na 30 dagen in een kritieke fase beland: “We bevinden ons op het scharniermoment waarbij het lichaam overgaat van de consumptie van vetten naar proteïnen. Concreet betekent dit dat de organen vanaf dit punt (onherstelbare) schade kunnen oplopen”, vertelt Dr. Rita Vanobberghen, één van de vrijwillige artsen ter plekke. Tegelijk doen Dokters van de Wereld en de andere organisaties ter plekke een oproep om meer medische capaciteit te voorzien: “Onze teams zijn onderbemand om deze medische urgentie adequaat op te volgen.”

Fysieke en mentale gezondheidstoestand verslechtert zienderogen

Na 30 dagen hongerstaking is de gezondheidssituatie van de 430 hongerstakers zeer ernstig te noemen: “Op het moment waarop het lichaam geen beroep meer kan doen op de vetreserves, gaat ze over tot de consumptie van eiwitten om de energie te leveren die nodig is voor de werking van onze organen zoals de hersenen, het hart, de spieren en de ogen. Het verbranden van eiwitten leidt tot (onherroepelijke) schade of falen van deze organen”, vertelt dr. Rita Vanobberghen, vrijwillig arts voor de hongerstakers.

Intussen zien we steeds meer ernstige complicaties: “We behandelden intussen al een abdominale crisis die tot een ziekenhuisopname leidde, verschillende personen bevinden zich door hun lage oorspronkelijke gewicht in de pre-kritische fase, één persoon maakte een ernstige hypoglykemie-episode door, een aantal patiënten met bloedarmoede kregen hartproblemen met hartslagen tot wel 195, diabetici zagen hun bloedsuikerspiegel stijgen tot gevaarlijke hoogtes, we diagnosticeerden depressie, behandelden iemand die in een psychose was beland en waren dit weekend getuige van 2 zelfmoordpogingen.”

Nood aan meer vrijwilligers

Een mobiel team van zo’n 70 vrijwillige artsen maar ook verpleegkundigen, kinesisten en psychologen gaan met de steun van onder andere Dokters van de Wereld ter plekke met hulpverlening.

De bedoeling is om elke dag ter plekke te zijn op de 3 sites, maar door de acute onderbemanning komt dit in het gedrang: “Na een jaar van lockdown en een gigantische belasting van de gezondheidszorg, is het ganse medische korps uitgeput en is het erg moeilijk om artsen te vinden die zich (nogmaals) kunnen mobiliseren. Ondanks verschillende oproepen naar de Brusselse artsen, kampen we met een groot tekort aan vrijwilligers. Om de 430 hongerstakers medisch op te volgen zijn er 130 zorgmedewerkers nodig die elk 2 uur per week ter plekke zijn. Maar momenteel zijn slechts 70 vrijwilligers actief: we werken dus op de helft van onze capaciteit.”

Momenteel monitoren daarom een aantal mensen zonder medische opleiding noodgedwongen de toestand van de sans-papiers waarbij ze na een korte opleiding een aantal parameters opvolgen zoals het gewicht, bloeddruk, hartslag, de hoeveelheid zuurstof in het bloed en ze onze medische teams contacteren als een parameter in het rood gaat. “Maar dit is uiteraard behelpen”, vervolgt Dr. Vanobberghen. “En hoewel we beseffen dat het afgelopen jaar aartsmoeilijk was, doen we daarom een oproep aan alle medische zorgmedewerkers om zich nogmaals te mobiliseren voor deze medische noodsituatie.”

Dringende oproep naar staatssecretaris voor Asiel & Migratie: zoek een oplossing, wat deze ook moge zijn

Ten slotte doet het korps van vrijwillige artsen een oproep naar de politieke verantwoordelijken: “Als artsen zijn we hier niet om politieke oplossingen voor te stellen. We doen deze medische interventie niet ‘omdat we achter het initiatief zouden staan’ of ‘omdat we hen steunen’ maar om de gezondheidsrisico’s en schade zo veel mogelijk in te perken. Het is onze fundamentele plicht om elk menselijk leven te beschermen, ook in omstandigheden waarin mensen de overweging hebben gemaakt dat ze hun lichaam in gevaar moeten brengen om gehoord te worden.

Onze boodschap is de volgende: deze staking heeft nu al zorgwekkende medische gevolgen en wij verzoeken zo spoedig mogelijk een politieke oplossing te vinden, wat die ook moge zijn. Wij zijn vandaag niet meer in staat om ernstige en mogelijk onomkeerbare medische gevolgen te voorkomen.”

