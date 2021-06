En elke keer weer die (irritante) zin

In de Tweede Kamer kan men steeds vaker horen, dat Nederland moet leren van Israël; dan gaat het deze keer om het vaccinatieprogramma. Demissionair minister Hugo de Jonge voorop als het gaat in het gebruik van die zin. Los van het feit dat de vaccinatiecampagne als een militaire operatie is uitgevoerd, valt hier niets te leren.

De staat die de minister steeds naar voren haalt, heeft al jaren een klemmende afsluiting van de wereld voor de mensen van Gaza, naast een bezetting van Palestina en illegale uitbreiding op Palestijns gebied.

In mei van dit jaar zijn door het Israëlische leger 20 fabrieken in Gaza vernietigd, tijdens een 11-daagse dodelijke aanval op de Gazastrook. Sami al-Amasi, directeur van de General Federation of Trade Unions, heeft bevestigd dat 20 fabrieken zijn verwoest en dat 5.000 arbeiders hun baan hebben verloren. Deze laatste vorm van agressie, militaire operatie genoemd, heeft een enorme klap toegebracht aan de economie van de Gazastrook.



Verlopen vaccins

Maar daar is nog wat bijgekomen de afgelopen week. De premier van de Palestijnse Autoriteit, Muhammad Ishtayyeh, heeft vorige week de minister van Volksgezondheid, Mai Keileh, opgedragen een Pfizer-overeenkomst te annuleren. De firma Pfizer heeft bemiddeld tussen Palestina en de bezettingsstaat om vaccindoses Corona te ruilen.

Op het moment dat de vaccins binnenkwamen zijn de vaccins onderzocht door het ministerie van Volksgezondheid. Bij dat onderzoek bleek dat de vaccindoses in juni waren verlopen. Dit is in strijd met de deal die werd bereikt tussen de PA en Israël.

Tijdens een spoedconferentie heeft de minister van Volksgezondheid gemeld dat gespecialiseerde teams de vaccins hebben onderzocht. Daarbij werd vastgesteld dat de vaccins niet overeen kwamen met de specificaties. Het enige wat de PA kon doen, was alles terugsturen.

Mai Keileh gaf aan dat er een deal was gesloten met het bedrijf Pfizer en dat de vaccins geen donatie waren van de bezettingsstaat. Daarbij was vastgelegd dat de vaccins in juli of augustus zouden vervallen. Tevens was het bedoeld als een ruil voor een identieke hoeveelheid die de Palestijnen later dit jaar zouden krijgen.

Naftali Bennett, premier, heeft gezegd dat de ruil was goedgekeurd, omdat de bezettingsstaat genoeg vaccins heeft en ook genoeg vaccins over. Maar bij de vaccinatiecampagne is duidelijk geworden dat de Palestijnen de toegang tot het vaccin is ontzegd.

Op dit moment heeft bijna 60 procent van de Israëli’s twee maal een prik gehad. Dit komt door de massale – militair ingerichte – vaccinatiecampagne, waarbij de bezettingsstaat miljoenen doses van het Pfizer-BioNTech-vaccin hadden ontvangen.

Daarentegen het bericht dat slechts 1 procent van de Palestijnen op de West Bank de vaccinatie hebben gekregen.

Humaan

Dan durft de Tweede Kamer – met minister Hugo de Jonge voorop – steeds maar benadrukken dat Nederland kan leren van de bezettingsstaat.

Een minister die in het laatste debat in de Tweede Kamer zo prat ging op zijn humane inslag. Steeds maar benadrukken dat via de bilaterale overeenkomsten met landen, de ‘overtollige’ doses vanuit Nederland daar naar toe kunnen worden verscheept. En de minister noemt dan weer dat riedeltje op.

Maar in dit ministeriële riedeltje wordt nooit gesproken over Palestina, laat staan over de Gazastrook. Want voor Nederland – minister Hugo de Jonge weer voorop – bestaat Gaza niet en dus doen we er geen zaken mee.

Humaan, jazeker, maar niet als het gaat over de Palestijnen. Arme Palestijnen die bedonderd worden met miljoenen verlopen Coronavaccins. En Nederland trekt wederom niet aan de bel. Neen, demissionair premier Mark Rutte is veel te druk om ruzie te zoeken met de heer Orbán en de heer Poetin. Tenslotte moet je ergens druk mee bezig zijn.

Zolang het maar niet gaat om Coronavaccins voor de Palestijnen op de West Bank, Al Quds en de Gazastrook. Palestina is al lang van het netvlies van Nederland vertrokken. Enige hulp naar de Gazastrook is niet bespreekbaar. Sterker nog, is niet eens op te zetten, want enige hulp wordt meteen bij de grens onderschept en verdwijnt gewoon weer.