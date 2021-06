Tweede bezoek Behoud Lutkemeer bij Ahold

Vrijdag 25 juni stonden we voor de tweede keer letterlijk voor de deur bij Ahold in Zaandam. Met de eis dat ze stoppen met het plan om een distributiecentrum te bouwen in onze kostbare Lutkemeerpolder. Het bezoek was aangekondigd met een open brief en we werden niet binnen gelaten.

Eerder hadden we Ahold verzocht tot een onderhoud, om ze duidelijk te maken dat de Lutkemeerpolder van levensbelang is. En we nodigden de directie van Ahold uit om te komen kijken in diezelfde Lutkemeerpolder en daar een lekkere biologische lucht te genieten, met producten uit de polder. Nu dat nog kan. Ze zouden dan met eigen ogen kunnen zien wat ze willen vernielen, als ze er voor zouden kiezen om zich door SADC en stadsbestuur in dit onnodige avontuur te laten trekken.

We werden deze keer ontvangen door Saskia Aalbers, hoofd public relations van Ahold.

Haar boodschap was even simpel als verontrustend: ze wilde geen afspraak tussen ons en de directie regelen, en ook een bezoek aan de Lutkemeerpolder vonden ze niet nodig.

Volgens Saskia Aalbers was er al jaren geleden besloten dat de polder in een industriegebied omgetoverd mocht worden. Bovendien had GroenLinks wethouder Marieke van Doorninck hen verteld dat de polder sowieso volgebouwd zou worden, ook als zij zich er niet zouden vestigen.

Wij hebben haar duidelijk gemaakt dat het toch echt de keuze van Ahold zou zijn om daar te bouwen. Of niet natuurlijk, die optie hebben ze nog steeds en er staat in de buurt nog genoeg leeg als ze perse een nieuw distributiecentrum nodig zouden hebben. We hebben ook duidelijk gemaakt dat er in de tijd tussen het besluit in de jaren 1990 om de polder cadeau te doen aan het bedrijfsleven, en nu nogal wat veranderd is. Er is bijvoorbeeld een klimaatramp ontstaan.

Maar het is dus duidelijk dat Ahold geen belangstelling heeft in overleg. En dat de directie het niet aandurft om de polder te komen bezoeken.

We hebben vervolgens het hermetisch afgesloten hoofdkantoor bestookt met … vogelgeluiden. Via versterkers werden de geluiden van de vogels die daar nu nog zitten ten gehore gebracht: Een roerdomp, karekieten, de zwartkop… De havik die er vorige week rondvloog zal ook wel vertrekken.

De Ahold-mevrouw vertelde dat wethouder Van Doorninck tegen hen had gezegd dat het niet uit zou maken of ze voor hun distributiecentrum in de Lutkemeerpolder zouden kiezen, of niet. “Want er zal sowieso gebouwd worden”. Daarom zouden we beter bij de gemeente Amsterdam terecht kunnen met onze klachten. Het klopt natuurlijk dat de vernielzucht van het stadsbestuur en Groenlinks/D’66/SP/PvdA hier obsessieve kenmerken heeft. Maar het klopt natuurlijk niet dat Ahold geen belangrijke rol zou spelen. Als ze geen koper hebben, mogen ze niet beginnen met bouwen. En Ahold zou ook direct medeplichtig zijn voor de 5 ha die verdwijnt voor hun bedrijventerrein. Niet doen dus!

Dat betekent dat we nu aktie moeten voeren om hen duidelijk te maken dat we dat niet gaan pikken.

Ahold zal moeten kiezen; of je gaat je klanten wijs maken dat je zo duurzaam bezig bent en’het liefst van ‘lokale producenten’ inkoopt. En dan laat je onze polder met rust. Of je erkent dat het je alleen om de centen gaat, en dat klimaat, natuur en ‘lokale producenten’ je geen biet kunnen schelen.

Ahold moet besluiten om niet in de Lutkemeerpolder te gaan bouwen. Zo simpel is het. Als we groene ruimtes bij Amsterdam willen behouden, waar biologische akkerbouw mogelijk is, en waar talloze vogelsoorten en andere natuur kan bestaan, waar we de klimaatramp kunnen afwenden, en het landschap behouden en van de rust kunnen genieten, en zoveel meer, dan moet Ahold gestopt worden.

Tijd voor actie, doe mee, er zijn overal vestigingen van Albert Heijn (of Gall & Gall, of Etos, allemaal eigendom van Ahold, evenals bol.com) waar je protest aan kunt tekenen.

In Den Haag vond al een dergelijke actie plaats. Passanten en klanten kregen flyers en de manager een brief waarin gevraagd werd om bij de directie te protesteren. Manager Robin Rijgersberg had nog niet gehoord van het schandaal, en beloofde de zaak goed te zullen bekijken.