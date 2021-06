Weeral komt er een slachthuisschandaal aan het licht, en deze keer gaat Varkens in Nood aangifte doen wegens dierenmishandeling.

Twitter staat natuurlijk op zijn kop en alles roept moord en brand, beesten zijn het die dit doen, sadisten, freaks, opsluiten en sleutel weggooien. Twitter moet huilen van al het leed wat de dieren aangedaan wordt. Er moeten maatregelen komen, cameratoezicht, strenge straffen voor de sadisten die dit doen, en men gaat over tot de orde van de dag.

Maar wij laten dit met ons allen gebeuren. Wij blijven regeringen steunen, met ons stemgedrag, die mogelijk blijven maken, dat er dagelijks miljoenen dieren vermoord worden. Een hele kleine minderheid verzet zich, maar wordt vaak snel weggezet als extreme activisten. Steeds meer mensen worden dan wel flexitariër (geen dier eten als het je zo uitkomt en niet te lastig is) en kopen alleen vlees van dieren die een mooi leven zouden hebben gehad. En overigens eveneens in dit soort slachthuizen wordt geslacht. Maar, de eeuwige vraag: als dat leven zo mooi is, waarom moet het dan beëindigd worden?

Nog steeds ben je, zijn wij, medeplichtig. Nog steeds moeten we dan wel huilen om al dit leed, zodat we er lief en mooi opstaan, maar weigeren we te beseffen dat wij zelf de daders zijn. Dat daar geen enkel excuus voor is. Slachten moet verboden, slachthuizen moeten dicht, de bioindustrie, de vleesindustrie, de zuivelindustrie, dat alles moet stoppen. Dan krijgen we recht van spreken.

U kunt hier een petitie tot sluiting van het betreffende slachthuis Gosschalk tekenen.

(Foto: Aitor Garmendia)