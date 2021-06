Israels regering-Bennett in actie: sloop 13 huizen in Silwan en een ‘compromis’ voor de wilde kolonie Evyatar

Wie had gedacht dat een nieuwe Israelische regering zonder Netanyahu zou zorgen voor een verandering van beleid weet vanaf deze dinsdag zeker dat dit ‘wishful thinking’ was. In Silwan begon vanochtend de sloop van 13 huizen in het gebied al-Bustan. En intussen staat voor wat de aangekondigde ontruiming van de ”wilde” nederzetting Evyatar betreft, op land van onder meer het Palestijnse dorp Beita bij Nablus, een ”compromis” op het programma. Daarbij moeten de bewoners vertrekken, maar zullen de illegaal neergezette huizen blijven bestaan.

In Silwan, een gedeelte van het geannexeerde Oost-Jeruzalem, pal ten zuiden van de Aqsa-moskee, reden vanmorgen 40 bulldozers in gezelschap van een fikse politiemacht binnen. Begonnen werd met de sloop van de slagerswinkel van Nidal Rajabi. Die werd zoals de foto toont vakkundig geplet. Nidal en zijn broer werden door een forse macht grenspolitiemannen afgerost en gearresteerd, omdat ze zich niet zonder meer hadden neergelegd bij deze gebeurtenis. De slagerswinkel is de eerste van in totaal 13 woningen of gebouwen die tegen de vlakte gaan. De bewoners hadden eerder sloopbevelen gekregen die ze hebben genegeerd. Nu moeten ze ook nog de sloopkosten betalen.

Het gebied al-Bustan (=de tuin, en imiddels door de autoriteiten omgedoopt tot ”Gan haMelekh, tuin van de koning”) wordt in zijn geheel gevoegd bij het bijbelse pretpark annex park dat de kolonistenorganisatie Elad ooit door de Israelische overheid en de archeologische dienst in handen werd gespeeld en dat inmiddels veel bezoek trekt als ”Ir David”, Stad van David. De bewoners die er al tientallen jaren wonen hebben geen rechten, want aan het einde van de 19e en het begin van de 20ste eeuw behoorde dit gebied (voor een deel?) aan de toen nog kleine Jemenitische gemeenschap in wat toen nog gewoon Palestina was. Op grond van racistische wetgeving uit 1970 kon de grond echter door Israelische Joden worden teruggeclaimd (iets wat Palestijnen dus niet kunnen doen) en de kolonistenorganisatie Elad wist – met geld uit de VS – de oude rechten op te kopen. In totaal staan in al-Bustan zo’n 88 huizen op de tocht. Een aantal ervan is al gesloopt. Uiteindelijk worden 1.550 mensen (60% van hen kinderen) met uitzetting en dakloosheid bedreigd. Tot zover deze schaamteloze vertoning, die door het CIDI en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Kees van der Staaij van de Staatkundig Gereformeerde Partij waarschijnlijk als een juridisch conflict zal worden afgedaan. Een vorm van Israelische coëxistentie zullen we – à la Segers – maar zeggen. Wat ernstiger is, is dat de VS, de EU, de VN en ook langzamerhand wat Arabische staten deze voortgezette etnische zuivering van Jeruzalem zullen negeren. Ze hebben immers allemaal zo’n ontzettend goede band met de joodse staat en die is zo belangrijk om een regeling te hebben helpen vinden.

Een andere zaak is die van Evyatar, de ”wilde” illegale nederzetting die volgens de Israelische minister Gantz had moeten worden afgebroken. Gantz werd teruggefloten door Netanyahu. Maar inmiddels staat de nieuwe regeringscoalitie, waaraan behalve ultra-rechts ook het linkse Meretz, de oude socialistische Arbeidpartij en de streng islamitische Ra’am partij (Verenigde Arabische Lijst) deelnemen, voor de keus om akkoord te gaan met een ”compromis” waarbij de huizen van dit begin mei onverhoeds opgerichte ”joodse dorp” (zoals de oud-Cidimedewerker en tegenwoordig in bezet gebied woonachtige Hidde ”Akiva” van Koningsveld de kolonie zou noemen) blijven staan. De 52 families die er al wonen moeten wel weg, maar intussen zou het een legerplaats worden, met de mogelijkheid dat het later een yeshiva (joodse religieuze school) wordt voor rekruten. Of iets dergelijks.

Het compromis is afgedwongen, zoals kon worden voorspeld, door de hardline kolonisten Yossi Dayan van Yesha en Daniella Weiss van de ”hilltop youth”. Het spreekt vanzelf dat de inwoners van het dorp Beita, die al vijf mensen verloren doordat ze tijdens demonstraties om hun grond te redden door het meest morele leger ter wereld werden doodgeschoten, hun grond dus alsnog gewoon verliezen. Ook is duidelijk dat Israel op deze manier – opnieuw voor de xxte maal – illegaal Palestijnse grond annexeert. Ook hier geldt dat de VS, de EU, de VN, het CIDI en de brave borsten van ultra-christelijk Nederland hun ”uitstekende relaties” met Israel zullen laten prevaleren. Helaas.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog