Hugo, pas toch WOB jongen! Zo word je nog een Poetin

Hallo Hugo – je zult dit niet leuk vinden – hoop ik – want je hebt de vliegende pestpleurishekel aan kritiek. Mooi!

Je bent pas geout als keiharde stoomwals – wat jammer nou, terwijl je altijd zo glad en glibberig in je praatslijm rondpalingt op de persconferenties en in de kamer.

Maar terzake: WOB! Je verloor gisteren een rechtszaak van Nieuwsuur – maar ik denk dat je je bloemschoenzolen afveegt met de uitspraak. Je moet van de rechter de wet uitvoeren…. O jee, wat nu? dacht je toen NIET.

Wat vindt hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur? Hij noemt het “onbestaanbaar dat het ministerie op eigen gezag de WOB de facto buiten werking stelt. Het is absurd dat het ministerie eenzijdig bepaalt welke stukken ze openbaart en in welk tempo. De WOB, met wettelijke normen en waarborgen, is er niet voor niets.” Mooi zo, Joost. Ik zou het ietsie scherper stellen, maar OK.

De rechtbank beveelt jou, Hugo, nu om binnen twee maanden te beslissen over de verzoeken van Nieuwsuur, in plaats van die zes maanden van jou. Doe je dat niet, dan krijgt je ministerie een dwangsom van 250 euro per dag tot een maximum van 37.500 euro. Maar die raakt jou natuurlijk niet! Die bedragen zijn 2,5 keer hoger dan normaal.

Ik weet precies wat jij dacht toen je dat las:

F*CK YOU! Kan mij wat bommen…?

Toch nog een paar vragen aan jou, Hugo en anderen (ik zal ze meteen ook indienen bij je woordvoerder en de ABVA-KABO):

Waar haal jij het godsgruwelijke en antidemocratische lef vandaan om de WOB-termijnen te schenden?

Mag ik van de ABVA-KABO horen hoe zij aankijken tegen je beleid om ambtenaren te dwingen de wet te overWOBben?

Mag ik van je ‘loyale’ secretaris-generaal, de man die de ambtenaren strijdend en ondergaand moet leiden, horen wat die daarvan denkt? Hij is net op 1 juni begonnen, Siebe Riedstra.

Intussen kunnen we onze borsten nat maken want Siebe is al 65 en die kent als nieuwkomer natuurlijk niet de ins en outs en die doet dit ‘AI’ – jaja, ‘Als Invaller’ voor een half jaartje of zo.

Slechte mensen, Hugo (ja, ik bedoel jou!) hebben soms teveel mazzel! Ik kan niet inschatten hoeveel ruzie Riedstra nog wil maken – er is er los van het geWOB genoeg te doen. Maar je had hem vast niet aangesteld als je ruzie met hem verwachtte en hij gaat alweer weg voordat hij los kan gaan. Kortom: mooi gePoetind, jongen!

Ik moet dus nog zien dat jij ook maar één WOBje echt goed laat afhandelen. Dat doen Poetins namelijk NOOOOOIT.

Prove me wrong!