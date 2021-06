Wybren van Haga is een gewetenloze klootzak

En dan was er huisjesmelker Wybren van Haga. Eerst VVD (maar te corrupt voor zelfs die partij), vervolgens FVD, maar inmiddels alweer een tijdje solo. Wybren is natuurlijk allesbehalve dom, maar bij het extreemrechtse complotplebs valt politiek te scoren en dús heeft de Haarlemse huisjesmelker zich vol overgave op de complotmarkt gestort.

Van Haha is natuurlijk niet dom. Hij weet wel beter. Wat voor klootzak ben je wanneer je tegen beter weten in nepnieuws verspreidt, nepnieuws dat letterlijk mensenlevens kan kosten? Dieper kun je als mens niet zinken.

Er is één troost: jongeren lijken zich weinig aan te trekken van het gebazel van Wybren en de rest van het complotgilde. De vaccinatiegraad in Groningen onder jongeren tot 29 jaar ligt momenteel namelijk ergens tussen de zestig en zeventig procent, veel hoger dan verwacht.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245