Onderstroom: Liberalisme in de beweging

Het einde van een tijdperk. Dit is de vierde en laatste aflevering van onze reeks over liberalisme. We sluiten het weer af met zijn vieren dus Alex heeft Sanne, Mark en Henk te gast.

Volgende maand slaan we even over met Onderstroom, ziet het als een korte zomerstop. Maar we laten je achter met genoeg leesvoer om de tijd door te komen, zie de links onderaan over liberalisme. In september zijn we er weer, vol goede moed en met nieuwe (en mogelijk ook oude) gasten.

Liberalisme binnen de beweging gaat over samenwerken met liberale activisten en over de impliciete liberale gewoontes en neigingen die we met de paplepel ingelepeld hebben gekregen.

Eerst hebben we het over mensen die wel activisten zijn en in radicale of activistische kringen bewegen, maar wel de voorkeur geven aan liberale of reformistische strategieën en methoden. Wanneer en hoe zou je daar wel en niet mee willen samenwerken? Wat zijn respectability politics en wat is er lastig aan? We hebben het kort over (extreem) online linkse lui en (extreem) academisch radicalisme, en nog veel meer. Een van de opperliberalen Gene Sharp komt ook langs. We doen ook een poging om wat handvatten mee te geven om liberalisme in je eigen kring en bij jezelf bespreekbaar te maken en te bestrijden.

Deze aflevering sluit bijzonder nauw aan op de afleveringen over Coöptatie en Intentionaliteit.

Een fijne zomer allemaal, en tot horens in de herfst!

