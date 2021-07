Willy, Willy – blunderende brekebeen van me! Nou weer vliegen naar Berlijn

Hier eerst de FEITEN – verderop de bij-be-horende complot-theorie.

Willy, Willy: ja, je opa Bernhard kon ook vliegen en deed dat ZVMOOK (zo vaak mogelijk, op onze kosten).

Ik heb je toch al uitgelegd dat voor jou het leven erg simpel is: doe hem in NIETS na!

Dus… niet beuten de deur neuken (so far kennelijk so good…), geen gelden van Lockheed of andere neuknieten aannemen om stiekum jachtvliegtuigen te verkopen (waarbij wij belastingbetalers ook nog de kerosine voor zijn zg. ‘Dienstreise‘ mochten dokken), en vooral – VOORAL – geen witte anjers meer dragen.

Dik worden vind ik in dat kader een goed plan. Maar wat mij betreft géén, ik herhaal: géén accentloos Duits gaan spreken.

(Ik luisterde gisteren ondanks mezelf toch weer even vol paf hoe je struikelloos en fabelhaft op de Duitse tv op trad – in het Engels stond je twee jaar terug in Djakarta met die excuses behoorlijk te horten).

Wat je wel prima doet, als kein Anderer, is vooral blunderen. Daar hield Bernhard niet van, en aan betrapt worden had hij ook eine Blutheikel. Die kon eigenlijk àlles maken… ook dankzij je oma, die eigenlijk àlles pikte (en het zeker ook nog doorhad, dat heb je met die kettingrokers).

Wat je ook goed doet – en heel anders dan Bernhard, die zich zelfs niet voor zijn SS-verleden excuseerde – is excuses. En die Max is ook wel een echte kerel dat ze daar elke keer naast gaat zitten met een hoofd van: ‘Ík geloof hem, jullie dan toch zeker ook…?’ (ook bekend als ‘Het Hazes-effect’)

Even op een rijtje:

coronafstand – met die veteranen twee weken terug niet, en ook al betrapt een paar maanden daarvoor

– met die veteranen twee weken terug niet, en ook al betrapt een paar maanden daarvoor Griekenland was ook leuk: heen en weer, heen en weer (een lied van Drs P. schiet mij te binnen over een veerman, waarvan dit het refrein was)

was ook leuk: heen en weer, heen en weer (een lied van Drs P. schiet mij te binnen over een veerman, waarvan dit het refrein was) die speedboot was wel iets te Bernharderig, maar je liet je weer wel leuk betrappen

was wel iets te Bernharderig, maar je liet je weer wel leuk betrappen en dan nu: vliegen naar Berlijn. Dah Hahd Juh Met Duh Trèèèèn!!! Kennuh Doeoehoen! Ik en alle jongetjes in mijn klas wilden Machinist worden (er was één sukkelaar die conducteur koos, hahaha…). Maar jij als machinist… flauw misschien, maar ik zou uitstappen. In zo’n vliegtuig zijn er namelijk altijd twee piloten.

Complotafdeling:

Bedenk goed wat wij weten: Rutto-de-grutto (‘Je loog tegen mij alsof ik een kind was…‘) rekent op je blundertjes, zodat hij even uit de voorlinies weg mag. Hij wil ze nog net niet bestellen, maar hij zal je nóóit kwaad bellen.

Eindoordeel

Maar wil ik dat je verdwijnt? Natuurlijk, als koning. Maar blunder intussen voort. De volgende is… half september alweer! Prettige vakantie!

(Ik vraag niks…. over plek of vervoer, maar ik heb mijn vermoedens…)

– Uitgelichte afbeelding: Door De minister-president – Minister-president op bezoek bij het Prinselijk paar, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12124494