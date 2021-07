Israelische regering-Bennett lijdt nederlaag bij stemming over rechts stokpaardje

Israel heeft in de nacht van maandag op dinsdag een tamelijk komische stemming beleefd. Het nieuwe kabinet Bennett leed een nederlaag bij de stemming over de verlenging van een amendement op de burgerschaps- en inreiswet, die verbiedt dat Palestijnen die trouwen met een Israeli daarna in Israel mogen komen wonen. In theorie geldt de wet voor alle Israelische burgers, maar in de praktijk zijn het natuurlijk vooral Palestijnen die met Palestijnen uit de gebieden trouwen. De wet pakt daarom in de praktijk uiterst discriminerend uit voor Palestijnse Israeli’s.

De uitslag van de stemming – na een lang nachtelijk debat – was 59 voor en 59 tegen. Premier Bennett had aan de stemming ook de vertrouwenskwestie verbonden. Daarna voorkwam alleen het feit dat de stemmen staakten dat het kabinet ook moest aftreden. De uitslag gaf duidelijk aan wat een onding deze coalitie van uiterst rechts tot en met links en zelfs een Arabische partij (de islamistische Verenigde Arabische Lijst Ra’am) in feite is. Zij is dan ook vooral tot stand is gekomen om eindelijk eens van de vorige premier Netanyahu af te kunnen komen.

Het amendement dat de familiehereniging met Palestijnen uit de gebieden onmogelijk maakt, werd in 2003 voor het eerst voor een jaar aangenomen. Daarna is het steeds jaarlijks opnieuw verlengd. Dat gebeurde met de stemmen van rechts, dat het argument hanteerde dat de wet nodig was uit ”veiligheidsoverwegingen”. Het linkse Meretz en de Palestijnse partijen wezen het amendement steeds af omdat het domweg discriminerend en racistisch is.

Wat echter nu bij de jongste stemming gebeurde was dat de partijen die altijd het hardst voor de wet waren geweest, tegen stemden omdat ze de regering-Bennett weer zo gauw mogelijk weg willen hebben Zo stemden de Likud, de religieuze partijen en de ultra-rechtse Religieuze Zionisten in grote trekken nu mee met de vanzelfsprekend tegenstemmende Palestijnse partijen. De regerinsgcoalitie had er intussen alles aan gedaan om de stemming te redden. Als compromis zou de verlenging ditmaal slechst voor een half jaar gelden. Bovendien beloofde minister van Justitie Ayelet Shaked dat 1.600 met Israeli’s gehuwde Palestijnen alsnog een verblijfsvergunning zouden krijgen en dat naar de situatie van een groter aantal met militaire verblijfsvergunningen zou worden gekeken. Dat had tot gevolg dat Meretz en de Arbeid vóór stemden. De leider van Ra’am, Mansour Abbas, en een ander lid van zijn partij deden dat eveneens, nadat Bennett de vertrouwenskwestie had gesteld, hoewel zij zich eerst van stemming hadden willen onthouden. Ahmed Tibi van de Palestijnse Verenigde Lijst noemde dit tijdens het debat ”spugen in het gezicht van families en kinderen en een mes in de rug” van zijn Abbas’ achterban. Fractieleider Ayman Odeh van de Verenigde Lijst schreef op Facebook dat Abbas kennelijk ”de voorkeur gaf aan hereniging van het kabinet boven familiehereniging”.

Waar de coalitie echter geen rekening mee had gehouden was dat Amichai Chikli, een tot dusver tamelijk onbekend lid van Bennetts partij Yamina onverhoeds tegenstemde. Chikli zei achteraf dat hij een een ”functionerende zionistische regering” wilde. ”Wat we vannacht zagen was het bewijs voor het problematisch functioneren van een regering zonder duidelijke nationale meederheid.” aldus Chikli. De wet loopt nu vannacht om middernacht af. Volgens minister Shaked ”dreigen er nu 15.000 Palestijnen een verblijfsvergunning te krijgen”. Nou wat mij betreft: ”Sehen muss ich, blinde Maupie”. om het op zijn vooroorlogs Amsterdams te zeggen.

