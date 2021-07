De meest en de minst beveiligde mannen van NL

Hoofdpersonen: Willem-Alexander – Peter R. de Vries

Het is diep triest… maar was te verwachten. En was aangekondigd. En werd niet voorkomen.

Ik ben zo’n 40 jaar journalist en heb Peter R. nooit ontmoet. Ben wel eens bedreigd door een Molukse veteraan (‘ik sla je kop deraf…’) of op GeenStijl (‘je ballen en lul in je bek proppen’). en wel eens gearresteerd in Polen, en in Nederland.

Ook wel beschermd door de politie bij een KOZP-demo. Tegengehouden bij een Molukse demo. Nooit verwond. Ook nooit echt bang geweest.

Nu zegt de meest beveiligde man van Nederland dat dit een ‘aanslag is op de journalistiek en op de rechtsstaat’. Maar hij heeft de minst beveiligde man niet beschermd. Dat had hij wel kunnen doen – moeten doen! – door altijd een ploegje beveiligers achter hem aan te sturen en hem bij aankomst en vertrek waar dan ook extra bescherming te bieden. Ook als PdV dat niet wilde. De aantijgingen waren te erg. De bedreigingen te reëel. De bedreigers te misdadig.

Maar er waren nog enkele andere aanslagen op de rechtsstaat.

De Toeslagenaffaire plus de weigering van enkele ministers om journalisten informatie te geven.

De affaire-Omtzigt waarbij de premier loog, bedroog en vergat.

De doorgeschoten drugshandel, met als voetnoot de aanschaf van bijv. de F35s, die verdere uitbreiding van de politie financieel onmogelijk maken, maar wel Amerikaanse wapenhandelaren – zoals opa Bernhard van W-A kon bevestigen – steenrijk maken.

De Urgenda-affaire waarbij de rechter de regering beval, maar de regering stilviel.

De inval in Irak en later Afghanistan vanwege de gelogen ‘Weapons of mass destruction’.

Vul verder zelf maar in…

Daarover zwijgt het ‘staatshoofd’.

