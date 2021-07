Deep in the stone-cold heart of Texas

Er zijn rechtse mensen, er zijn Republikeinen en dan zijn er nog Texaanse Republikeinen (en dan is er nog Donald Trump, maar die is eigenlijk geen een echte Republikein, ook al loopt die hele partij nu uit angst voor de kiezer achter hem aan. Hij heeft helemaal geen ideologie, of het moet die van “Hoe wordt Donald Trump Hier Beter Van?” zijn). De afgelopen dagen werd nog eens heel duidelijk hoe specifiek kwaadaardig en racistisch met name de Texaanse Republikeinen zijn.



Bij de voorverkiezingen in maart 2020 kwam een zekere Hervis Rogers in het nieuws, omdat hij om 1 uur ’s nachts de allerlaatste stemmer was om zijn stem in de voorverkiezingen uit te brengen bij het stembureau in de Texas Southern University, na zes uur in de rij gestaan te hebben (waarna hij direct door kon naar de ploegendienst van een van zijn twee banen, want in de wat lagere klassen in de Verenigde Staten kun je alleen dermate slechte banen krijgen dat één ervan niet in je levensonderhoud kan volstaan. Je moet daar echt alleen naar verhuizen als je weet dat je er een pak geld gaat verdienen, anders is het de hel). Afgelopen woensdag werd hij echter gearresteerd wegens stemfraude. U weet wel, die stemfraude die volgens Trump – en dus ook de Republikeinen – zo massaal moet zijn geweest dat Trump de verkiezingen verloor, en nu hebben ze er dan een te pakken!!



Wat is het geval? Hervis Rogers zat nog in zijn proefperiode van een gevangenisstraf van 25(!) jaar voor een inbraak(!) die hem in 1996 opgelegd was, waarvoor hij dan gelukkig wel ‘al’ in 2004 in voorwaardelijke vrijheid gesteld werd. Maar je mag in Texas dus niet stemmen tijdens je voorwaardelijke in-vrijheidstelling, zoals in meerdere staten in Amerika, en die van Hervis liep pas af in juni 2020. En omdat hij al daarvóór gestemd had zou hij dan ook niet gerechtigd zijn geweest om in november te stemmen.



Goed, foutje, zou u zeggen, verklaar die stem dan ongeldig. Neeneenee, zo gaat dat niet in Texas, en al helemaal niet als je zwart bent, zoals Hervis Rogers. Dan moet eens even duidelijk gemaakt worden dat die mensen het eigenlijk veiligheidshalve maar beter kunnen laten te gaan stemmen. En een akkefietje als dit kan je als je iemand als Rogers bent zomaar weer voor jaren in de gevangenis doen belanden, zoals – de eveneens Afro-Amerikaanse – Crystal Mason al eerder ervoer. Ook zij stemde per ongeluk terwijl dat nog niet mocht omdat ook zij na een gevangenisstraf nog in haar (soort van) voorwaardelijke in-vrijheidsstelling verkeerde. Ze werd zonder pardon nog eens vijf extra jaren in de gevangenis gegooid, als alleenstaande moeder van een jong kind. Het is van een onvoorstelbare wreedheid, die er puur op gericht lijkt deze mensen voorgoed kapot te maken, en vooral Afro-Amerikanen ervan af te schrikken om nog eens te gaan stemmen.



Het staat vrij neutraal beschreven in het gelinkte artikel van NPR, maar Rachel Maddow voegt er nog enkele details aan toe die een en ander in een zo mogelijk nog schriller daglicht plaatsen.



Zo legt zij uit dat de zeer spaarzame gevallen van stemfraude die men dan al vindt vrijwel altijd vrij belachelijk zijn, en bovendien nogal eens van Republikeinse zijde afkomstig. Zo was er een Republikein die stemde voor zijn reeds lang overleden moeder. Er was een andere die stemde voor zijn overleden vader. En wat waren de straffen? De eerste kreeg vijf jaar voorwaardelijk, en de tweede 3 dagen cel en 500 dollar boete. Witte, conservatieve mannen, die zeer bewust stemfraude probeerden te plegen over de ruggen van hun overleden ouders komen er zo vanaf, terwijl Rogers en Mason volkomen te goeder trouw een vergissing maakten. Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat Rogers zes uur in de rij is gaan staan om één illegale stem uit te brengen, in plaats van wat uit te rusten in de aanloop naar zijn nachtdienst. Evengoed worden ze met jaren celstraf geconfonteerd, in elk geval in de zaak Mason.



Rogers zit dus opgesloten en de borgtocht is op 100.000 dollar gesteld, wat natuurlijk volslagen onbetaalbaar is voor iemand als Hervis Rogers en zijn milieu. Want, zoals Maddow stelt, voor je het weet brengt die man wéér een illegale stem uit als hij vrij rondloopt, nietwaar?



Het misschien nog wel meest saillant racistische detail aan deze zaak is het volgende: Rogers woont in Harris county, maar om mij onduidelijke redenen kan zo’n Attorney General die zaak ook in willekeurig welke aangrenzende andere county aanhangig maken. In dit geval deed hij dat in Montgomery county. En dat blijkt toevalligerwijze de meest blanke van alle aan Harris county grenzende counties te zijn. Dus hoe zal die jury eruit zien denkt u?



De drijvende kracht achter deze hele procedure, Attorney General van Texas Ken Paxton, is zelf overigens bepaald niet brandschoon. Hij is aangeklaagd voor fraude in Texas en wordt door de FBI onderzocht vanwege het gunnen van voordelen aan een campagnedonor, nadat zeven werknemers van zijn departement hem daarvoor aan justitie gerapporteerd hadden. Bovendien loopt hij risico zijn licentie als advocaat te verliezen vanwege zijn onzinnige claims over diezelfde vermeende stemfraude.



In Texas, van oorsprong nota bene Mexicaans gebied (nadat althans de oorspronkelijke bevolking onderworpen was, maar goed, die zijn nog steeds sterk vertegenwoordigd in de Mexicaanse bevolking), heeft de witte, conservatieve man het dus nog steeds voor het zeggen. Maar voor hoelang nog? De demografische ontwikkelingen werken niet in zijn voordeel. Vandaar Republikeinse activiteiten als deze om stemmen van de gekleurde medemens te onderdrukken, en initiatieven in diverse staten om Democratische verkiezingswinsten terug te kunnen draaien, waarover later meer.