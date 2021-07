Israel is geen beschaafd land

Is Israel een beschaafd land? Homo’s worden er niet langer gediscrimineerd (al kunnen ze er niet trouwen) en mogen sinds kort ook draagmoeders gebruiken. Joodse gevangenen mogen (ook als ze bijvoorbeeld Palestijnen hebben gedood) met de Hoge Feestdagen even naar huis en naar hun familie. Maar o wee Palestijnse gevangenen. Deze vrouw hier links op de foto bijvoorbeeld, Khalida Jarrar. Zij is een geliefde feministe, lid van het door Israels toedoen a-functionele Palestijnse parlement voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) dat bizar genoeg wel aan die verkiezingen (in 2006) mocht meedoen, maar niettemin op de Israelische (en Europese) lijst van terroristische bewegingen staat. Ook is zij oud-bestuurlid van de mensenrechttenorganisatie Addameer.

Op de foto (van Activestills.com) staat ze samen met haar dochter Suha, researcher van de mensrenchtenorganistaie al-Haq, die zondag plotseling op 31-jarige leeftijd door een hartstilstand overleed. Khalida, die een gevangenisstraf van twee jaar wegens ”lidmaatschap van een verboden organisatie” (het PFLP!) bijna heeft uitgezeten, en dat na een zogenoemde plea bargain (schuldbekentenis om nog erger te voorkomen), mocht deze dinsdag NIET naar Suha’s begrafenis. En dat na deze belachelijk onrechtvaardige veroordeling en nadat ze sinds 2015 al eerder twee jaar vastzat op grond van een ”administratieve straf” (een straf zonder aanklacht en zonder dat er verweer tegen mogelijk was) van zes maanden, die – godbetert – drie keer werd verlengd.

Beschaafde landen – zoals Nederland – geven in het geval van overlijden van naaste familieleden gevangenen de gelegenheid tot een korte strafonderbreking. Israel echter niet. Ergo: Israel is misschien een beschaafd land voor homo’s (als ze tenminste joods zijn) maar zeker niet voor andersoortige mensen. Dit zijn praktijken om mensen mentaal kapot te maken, misdaden tegen de menselijkheid . Dit zijn nazi-achtige praktijken.