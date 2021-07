Stemfraude in de VS? Door de Republikeinen, ja

In Arizona is al maanden een zogenaamde audit gaande met betrekking tot de uitslag van de presidentiële verkiezingen aldaar. De Republikeinen ter plekke kunnen zich namelijk niet voorstellen dat het bastion van hun dominantie scheuren begint te vertonen. Rationeel misschien wel, maar emotioneel wil het er niet in.



Vooral op staatsniveau zijn er allerlei idiote dingen mogelijk in de Verenigde Staten – reden waarom ze zich misschien een beetje minder hadden moeten verenigen en het achterlijke deel van Noord-Amerika in hun eigen sop hadden moeten laten gaarkoken (alhoewel dat weer wreed ten opzichte van de Afro-Amerikanen aldaar zou zijn geweest) .En een van die idiote dingen is dus dat de Republkeinen in Arizona eens even de presidentiële stembiljetten gingen laten natellen door een stel volslagen amateurs, onder andere een bedrijf dat zich Cyber Ninjas noemt.



Onder andere had men speciale apparatuur aangeschaft om te kunnen detecteren of er wellicht bamboe in de stembiljetten was verwerkt, wat zou wijzen op de miljoenen valse stembiljetten die uit ZO-Azië geïmporteerd zouden zijn. Die hele audit duurt om te beginnen al veel langer dan gepland



Inmiddels hebben officiële beambten in Arizona het enorme aantal van 200 potentiële gevallen van stemfraude vastgesteld.

Oh look, Joe Biden won Arizona, again. Nine months after the presidential election and Radical Republicans still can’t identify who stole the election. Was it panda bears? Secret satellite technology in Italy that does magical stuff? Voters who got water while standing in line? https://t.co/beXfdHuVQD — Ted Lieu (@tedlieu) July 17, 2021

Het is al decennia bekend dat stemfraude een werkelijk volkomen verwaarloosbare rol speelt in Amerikaanse verkiezingen. Het zijn juist de Republikeinen die op het punt staan fraude op grootschalig niveau in te voeren, namelijk door in de door hen beheerste staten het beheer van verkiezingen in de handen van staatscongressen te leggen in plaats van het staatsbestuur, waarna Republikeinse meerderheden gewoon kunnen beslissen dat een hen onwelgevallige uitslag ongeldig is (alhoewel het bijvoorbeeld in Georgia zelfs de Republikeinse secretary of state Brad Raffensperger was die de druk van Trump weerstond om de verkiezingsuitslag eens even te veranderen. Die is nu dan ook verwijderd, want dat kunnen wenatuurlijk niet hebben in Trumps Republikeinse partij, mensen met een zweem van integriteit).



In door Republikeinen gedomineerde staten maak je als gekozen politicus nu slechts een kans als je de Big Lie steunt, namelijk dat Trump de verkiezingen eigenlijk gewonnen heeft. Mijn contacten in de VS vertellen me dat de Trump- bordjes nog overal in de voortuinen staan.



Het is belachelijk; en levensgevaarlijk. De Democraten moeten – in elk geval voor de Voting Rights Act – de filibuster afschaffen en op federaal niveau al die corrupte staatswetgeving overrulen. Manchin en Sinema moeten gedwongen worden. Als ze over bipartisanship blijven zemelen zal de VS afzinken in een rechts-autoritaire staat. Je kunt niet keurig de regels blijven volgen als je met fascisten te maken hebt. De Democraten in Texas hebben dat in elk geval begrepen, door integraal de staat te verlaten en op die manier de stemming over de Republikeinse wet die stemmingsonderdrukking legaal zou maken te blokkeren.

(Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash)