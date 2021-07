Quinsy en het zelfreinigend vermogen van Bij1

Het is goed en juist dat Bij1 iemand die zij niet vertrouwt, royeert. Dat is dan Quinsy Gario. Er is een kennelijk degelijk onderzoek door een advocatenbureau aan voorafgegaan, zo blijkt uit Trouw.

Het is natuurlijk jammer dat het zover moet komen met Quinsy Gario. Ik wil best de details weten, maar die kans is klein.

Overigens is er een belangrijk detail, special voor de racistische witte relschoppers van GeenStijl , Fock! en ThePostOnline waar volkomen voorspelbare reacties tevoorschijn komen. Die allemaal min of meer racistisch zijn: ik heb een kwartiertje tegen beter weten in daar zitten lezen. Gefrustreerd, boos op alles en iedereen, ontevreden, zie-je-nou-wellerig.

Laten we er mild en analytisch naar kijken – zij van rechts … ach ja. En we proberen er nog iets van te maken. Vooral dat laatste is het verschil.

Dat detail is dat de leiding van Bij1 uit vrouwen en/of zwarte mensen bestaat:

Syl Simons,

Gloria Wekker (ex-hoogleraar Utrecht),

Rebekka Timmer (nr. 3 op de lijst na Quinsy en ex-raadslid Hilversum),

Anja Meulenbelt (feministisch schrijfster en voormalig Eerstekamerlid SP).

Twee van hen ken ik redelijk en twee oppervlakkig en jazeker, ik vind dat zij deugen en hun best doen. Maar Bij1 kan in ieder geval nooit verweten worden een racistisch of hanig besluit te hebben genomen.