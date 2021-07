Uiterst zorgelijke gg-zorg – eigenheid en afkeer

Kent u Leviaan? Apanta, Pluryn, Autimaat, Karakter, Lievegoed, Castle Care, Yulius, ‘Yes we can’ of de Dimence Groep? Nee natuurlijk niet – en ik evenmin. Maar u kunt wel gokken wat GGzE is, of de GGZWNB of de GGZ Delfland. Als dit u allemaal toch niets zegt bent u overigens geslaagd voor de test ‘geestelijk gezond’.

Gisteren in de Volkskrant een advertentie van deze maar liefst 58 verschillende Nederlands ggz-en. Ze waren opgeschrikt doordat er op 12 juli een bewaker bij een ggz in Den Haag door een bezoeker werd doodgeschoten en een andere zwaar gewond raakte. Triest, treurig, fout, verkeerd, onbegrijpelijk en mijn gedachten gaan uit naar de twee slachtoffers. Het gaat overigens überhaupt slecht in de GGZ.

En de ‘Nederlandse ggz’ doet iets. Die roept ons in de advertentie op om ‘op te staan tegen geweld in welke vorm dan ook richting onze hulpverleners en uw steun te betuigen.’ O, zeg ik dan. Er staat geen afzender bij.

Ondertekend door deze 58 gelijksoortige instellingen – maar allemaal met een ‘eigen’ naam, een ‘eigen’ logo ongetwijfeld een ‘eigen’ directie en – God sta me bij – allemaal een ‘eigen’ Raad Van Bestuur. Jaja, geen directie, maar een Raad Van Be…

Ik bel voorlichtster Amber Hes van de ‘Dimence Groep’. We zijn het uiteraard eens over het uitgangspunt dat er geen man met een vuurwapen iemand moet neerschieten. Ze is het ook ermee eens dat het raar is dat er geen afzender of contactadres in de advertentie staat. Maar ze vindt vragen over de naam van haar instelling of de ‘Raad Van Bestuur’, laat staan over hun salarissen, ‘niet van belang’. Ze weet kennelijk niet wat ‘haar’ ‘voorzitter’ van de ‘Raad Van Bestuur’ verdient. Mijn opmerking dat de salarissen van die types – volgens mij ‘graaiers’ – ten koste gaan van de zorg, snapt ze wel, maar ze is het er niet mee eens. Ze is geen vakbondslid.

Die voorzitter Marco Verheul van Dimence (bent u daar nog…?) verdient ongeveer 201.000 euro, en de ‘leden’ van ‘RVB” krijgen 180.000 euro’s. Niet meteen gaan schuimbekken, hier komt het toetje nog: er ook is een ‘Raad Van Toezicht’. Die drie jongens krijgen elk jaar 26, 18 en 18 mille voor in principe één vergadering per maand. Kost je wel een hele dag, ja! Je zet daar wel je kennis, ervaring en netwerk in, ja!



En zo maal 58 – oftewel ruw geschat twee RVB-ers per instelling maal 2 ton is dan ruim 20 miljoen euro. Plus drie miljoen voor de toezichters. Drie-en-twintig miljoen? Maar zelfs als je daar duizend extra camera’s en 100 extra bewakers voor inzet, dan nog hou je idiote aanslagen niet tegen.

Maar een stoot in de rug vind ik toch wel het salaris van tv-dominee Jacobine Geel. Als voorzitster van de Nederlandse GGZ ontvangt zij jaarlijks 117.000 euro. Niemand van die instelling wil dat overigens aan de telefoon even doorgeven – maar het staat gewoon in het jaarverslag. Ik ga op dominee Geels begrafenis het nummer ‘Waarheen? Waarvoor?’ van Mieke Telkamp aanvragen…

Noem me maar naïef… maar ik blijf zeggen: wat een treurnis. Maar dáár adverteren ze niet over in de Volkskrant voor 20 mille per pagina per dag…

– Uitgelichte afbeelding: Door Sebastiaan ter Burg – https://www.flickr.com/photos/ter-burg/15142218190/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35607838