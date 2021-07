Wanneer is genoeg eindelijk eens genoeg?

Is het niet erg genoeg dat er mensen zijn die van pure ellende niet meer weten wat ze met een idioot surplus aan geld moeten doen? Is het niet erg genoeg dat zulke mensen niet op het idee komen om ooit eens iets meer van overdaad te delen met de tot sterven toe behoeftige; méér, in ieder geval, dan het minimale voor greenwashing en belastingontduiking.

Maar is het niet minstens zo erg dat juist díe mensen uitgebreid aandacht krijgen in alle media, ja zelfs ingelaste live programma’s wereldwijd om te laten zien hoe zij hun geld letterlijk de lucht in blazen?

En bedenk hoe, ten koste van wie en met wier hulp zij hun absurde overdaad bij elkaar hebben verzameld. Trek dan nu eindelijk eens uw conclusies.