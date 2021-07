FBI-onderzoek naar Brett Kavanaugh was doekje voor het bloeden

Wie het enigszins volgde vermoedde het destijds al ten sterkste, maar nu is dan ook officieel bevestigd dat dat zogenaamde onderzoek van de FBI naar Brett Kavanaugh voorafgaand aan diens benoeming in het Supreme Court niks voorstelde.



Waar ging het ook alweer over? Er waren beschuldigingen van seksuele intimidatie en zelfs misbruik aan het adres van Brett Kavanaugh naar boven gekomen. Kavanaugh was in 2018 de kandidaat voor een zetel aan het Supreme Court, nadat volkomen onverwacht de centristische rechter Anthony Kennedy zich terugtrok. Er zijn wel speculaties geweest over het feit dat hij daartoe gedreven is door de regering Trump, maar bewezen is dat nooit.



Wat volgde was een hoorzitting met vermeend slachtoffer Christine Blasey Ford en Kavanaugh, waarin Kavanaugh volkomen onvoorstelbaar hysterisch van leer trok tegen het blote feit dat men ook maar een seconde aan zijn integriteit durfde te twijfelen. Zijn optreden op zichzelf had al genoeg reden moeten zijn hem te weigeren.



Uiteindelijk, na allerlei mogelijke bezwaren van de Republikeinen en het Witte Huis, werd schoorvoetend ingestemd met een kort – slechts enkele dagen durend – onderzoek met allerlei restricties dat door de FBI naar de verdachtmakingen rond Kavanaugh zou worden ingesteld. Het was zo kort dat het bijna niets kon voorstellen, en dat is nu dus ook bevestigd.

In a letter dated June 30 to two Democratic senators, Sheldon Whitehouse of Rhode Island and Chris Coons of Delaware, an F.B.I. assistant director, Jill C. Tyson, said that the most “relevant” of the 4,500 tips the agency received during an investigation into Mr. Kavanaugh’s past were referred to White House lawyers in the Trump administration, whose handling of them remains unclear. (New York Times)

Volgens senator Sheldon Whitehouse was die tiplijn van de FBI vermoedelijk zelfs bewust opgezet als zoethoudertje en niet om ook echt ergens toe te leiden. Het feit dat de resultaten daarna eenvoudigweg bij het Office of White House Counsel werden ingeleverd, wat precies hetzelfde bureau was dat om te beginnen alle beperkingen die er al waren aan het onderzoek had opgelegd (zoals voormalig US assistant attorney Glenn Kirschner hier uitlegt) lijkt te bevestigen dat het nooit de bedoeling was ook maar iets met die tips te doen.

This long-delayed answer confirms how badly we were spun by Director Wray and the FBI in the Kavanaugh background investigation and hearing.https://t.co/x24NcE3KtC — Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) July 22, 2021

Whitehouse heeft Attorney General Merrick Garland dan ook gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de intenties van de FBI toen zij hùn “onderzoek” verrichtten naar Kavanaugh.



Ik zie niet in waarom dat onderzoek naar Kavanaugh niet hervat kan worden, en vervolgens zou zonodig een impeachmentprocedure tegen hem opgestart kunnen worden. Hebben de Democraten alvast één van de gestolen zetels terug in het Supreme Court.



Maar laten we eerst maar eens kijken wat van dit alles komt, want voorlopig ben ik niet erg onder de indruk van de daadkracht van Garland waar het acties betreft die leden van officiële instituten betreft. Ik begrijp niet waarom zo’n Chris Wray er om te beginnen nog zit, die was immers specifiek door Trump uitgekozen nadat hij James Comey ontslagen had. Dat feit alleen al zou genoeg reden moeten zijn om eruit geschopt te worden. Als Kavanaugh impeached wordt, moeten ze wat mij betreft Garland alsnog in het Supreme Court benoemen en dan een wat daadkrachtigere Attorney General aanstellen, Adam Schiff of zo.

(Afbeelding: Screenshot hoorzitting (NYT))