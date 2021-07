Hun software moordt en is veilig voor niemand, maar geef de Israeli’s alsjeblieft wel hun ijsjes

Mooi om te zien: Israel ‘melt down’ over een ijsje, schreef iemand op Twitter. En de woordspeling is opzettelijk, zette ze er nog bij. Het was natuurlijk ook nogal een wonderlijk schouwspel. Israeli’s, twitteraars, Facebookers, kranten, tv, de radio, alles viel over elkaar heen, omdat Ben & Jerry bekend had gemaakt dat ze hun ijs niet meer willen verkopen in de bezette gebieden (lees: de nederzettingen) omdat dat niet overeenkwam met hun standpunten. De ijsmakersfirma uit Vermont, oorspronkelijk opgericht door twee vrienden, de heren Ben Cohen en Jerry Greenfield, heeft altijd aandacht gehad voor humanitaire zaken. Vandaar.

Hoe het gaat uitwerken zullen we pas eind 2022 zien, over anderhalf jaar. Want het contract met de ijsmaker die aldaar hun ijs in licentie maakt loopt dan af, en B & J willen het niet vernieuwen. Hun achterban had daar al vaak op aangedrongen. Tegelijkertijd blijven B & J wel in Israel. Hoe je dan wilt verhinderen dat ijs wel te koop is in Tel Aviv, maar niet in de 20 minuten verderop gelegen nederzetting Ariel, is niet duidelijk. Je zou zeggen, alles wat je nodig hebt is een koeltas, of een koelwagen. Maar naar later bleek, had B & J wel degelijk uit Israel willen vertrekken. De maatschappij is echter sinds het jaar 2000 eigendom van Unilever. En dat bedrijf stak er een stokje voor. Het liet weten altijd heel goede banden met Israel gehad te hebben.

Intussen liet Israel zien – wellicht nu ook zichtbaar voor wie dat aspect van de zionistische republiek nog niet kende – hoe ontzettend belachelijk het land in zijn vermoorde onschuld kan optreden. Het gaat op de Westoever overdroten voort met landjepik op grote schaal, gooit jaarlijks honderden huizen tegen de vlakte, voerde nog pas een bloedig maar totaal zinloos oorlogje tegen Gaza, waarbij alleen al 67 kinderen werden gedood, houdt op de Westoever een schrikbewind in stand waarbij bijna wekelijks verdachten zonder meer worden doodgeschoten, en bij de bekendmaking van B & J is het opeens weer alleen maar de 100% vervolgde partij en ontzettend het slachtoffer. Joden worden geboycot! Het is antisemitisch! Hier moet tegen worden opgetreden! Premier Bennett zei dat ”keihard” zal worden teruggeslagen, minister Lapid van Buitenlandse Zaken verzocht de 30 staten in de VS die – in strijd met de Amerikaanse grondwet (!) anti BDS wetten hebben aangenomen – B & J aan te pakken. Bougie Herzog, de net tot Israelische president gekozen super-vedergewicht, deed ook een voor hem karakteristieke duit in het zakte en noemde het besluit van B & en J ”terrorisme”.

En dat ging dan dus allemaal over een ijsje. Intussen was door onderzoek van het bureau Forbidden Stories in Parijs, de mensenrechtenorganisatie Amnesty International en 16 media organisaties over de wereld een heel andere zaak in verband met Israel bekend geworden: het feit dat Israel de door de Israelische NSO Groep vervaardigde ”Pegasus” spionage software met kwistige hand aan tal van bevriende landen heeft uitgegeven. Pegasus kan IPhones en alle Android mobiele telefoons afluisteren, inclusief de via versleutelde berichtendiensten als Whatsapp en Signal verstuurde zaken, gewoon alles. Het wordt door een eenvoudig berichtje aan de betreffende telefoon geactiveerd. Uit een gelekte lijst van 50.000 mobiele nummers uit 21 landen bleek tot nu toe dat daar intussen de telefoons bij waren van tenminste 189 journalisten, 85 mensenrechtenwerkers, en een aantal staatshoofden en ministers onder wie de Franse president Emmanuel Macron en Imran Khan van Pakistan. De journalisten waren onder meer van The Associated Press, Reuters, de hoofdredacteur Roula Khalaf van de Financial Times, CNN, The Wall Street Journal en Le Monde. Verder bleken er klanten van Pegasus te zitten in allerlei ondemocratische en dictatoriaal geregeerde landen als

Zo bleek dat de door medewerkers van prins Beenderzaag MbS uit Saudi Arabië vermoorde journalist Jamal Kashoggy op de lijst voor te komen, evenals trouwens zijn verloofde en andere familieleden. Ook een inmiddels in een autowas-installatie opgewachte en vermoorde journalist uit Mexico, Cecilio Pineda Birto, prijkte op de lijst, temidden van 25-tal andere Mexicaanse journalisten. In Marokko bleek de telefoon van de onlangs in een schijnproces tot zes jaar veroordeelde journalist Omar Radi te zijn afgeluisterd.

Verder was er nog de zaak van prinses Latifa bint Mohammed al-Maktoum. Zij is de dochter van de vice-president en premier van de Verenigde Arabische Emiraten en de heerser van het emiraatje Dubai, Mohammed bin Radshid al Maktoum. Mohammed al-Maktoum schijnt niet vreselijk vrouwvriendelijk te zijn. Een vrouw van hem, (hij heeft er meerdere) is Haya bint Hussein, een dochter van de Jordaanse koning Hussein. Zij is met haar twee jonge kinderen naar Londen is gevlucht. Maktoums dochter Latifa (geboren in 1985) probeerde iets soortgelijks te doen en huurde in 2018 met een vriendin een boot. Die bracht haar tot de kust van India. Daar werd zij opgepakt en naar huis teruggebracht. Volgens haar familie gaat het haar daar sindsdien uitstekend. Volgens vermoedelijk iets betrouwbaardere berichten leidt ze al jaren een gedrogeerd leven in gevangenschap, als ze tenminste nog leeft. Pegasus was het instrument waar ze mee werd gelokaliseerd. Zelf was ze zo slim geweest haar telefoon in Dubai achter te laten. Maar helaas, anderen aan boord werden ook afgeluisterd.

En vanzelfsprekend houden de Pegasus-onthullingen hier nog lang niet op. Journalisten en hun bronnen blijken al jaren te zijn ge- en vervolgd. Defensie- en andere geheimen bleken gewoon helemaal niet meer geheim te zijn. En wat is de moraal van dit verhaal? Dat Israel moord en brand schreeuwt als een ijsjesmaker genoeg heeft van de manier waarop het land meent dat alle wetten en regels alleen voor anderen gelden. En dat Israel – dat ooit pretendeerde ”een licht onder de naties” te willen zijn – niet tot nauwelijks een kik geeft als blijkt dat mogelijk het grootste afluisterschandaal ooit en een ernstige bedreiging van de internationale rechtsorde uit hun koker komt. Er was een zwak geluid in de Knesset, dat misschien een onderzoekje geen kwaad zou kunnen. Misschien. Israel is ziek. En de ziekte heet niet corona. Het land is een gevaar voor de mensheid.



