Wilders maakt duidelijk waarom Breivik hem zozeer bewonderde

Op 22 juli 2011 schoot Anders Behring Breivik 69 sociaal-democratische jongeren dood op het eilandje Utøya. Bijna de helft van de slachtoffers was nog geen 18 jaar oud. De jongste was slechts 14. Even daarvoor had Breivik in de regeringswijk in Oslo een bom tot ontploffing gebracht waarbij nóg eens 8 mensen om het leven kwamen.

In een lijvig manifest verwees Breivik diverse keren naar Geert Wilders, wiens apocalyptische visioenen over een islamitische invasie van Europe hij onderschreef. Op de dag af tien jaar nadat Breivik, geïnspireerd door Wilders, 69 weerloze linkse kinderen doodschoot, maakte Wilders nog eens duidelijk waarom Breivik zoveel bewondering voor hem koesterde:

