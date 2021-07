Misdaad na misdaad na misdaad

Israëlische staatsterreur is pas voorpaginanieuws als Palestijnen op spectaculaire wijze terugvechten. Dan kunnen media dat Palestijnse verzet als redeloze terreur framen waartegen Israël wel moet optreden. Hamas-raketten op Israëlische doelen, dat verdient aandacht. Israëlische soldaten die kinderen afknallen verdient die aandacht kennelijk veel minder, tenzij Hamas als reactie daarop weer raketten zou gaan afschieten. Dat is de logica van Westerse, voor het overgrote deel nog verregaand pro-Israëlische, media. Israël als doelwit is interessant, Israël als dader is dat veel minder. Solidariteit vraagt een andere houding. Daar hoort bij dat we de Israëlische staatsmisdaden volop onder de aandacht brengen, juist ook als de NOS dat systematisch nalaat.

Aan zulke Israëlische staatsmisdaden is intussen geen gebrek. Op 25 juli 2021 werd bijvoorbeeld bekend dat het Israëlische koloniale gezag de visserijzonde voor de kust van de Gazastrook halveert.(1) Daarmee maakt het Israëlische koloniale gezag de broodwinning voor Palestijnen aan de Gaza-kust nog veel moeilijker dan die is. De betrokken Israëlische instantie legt uit: ‘De beslissing is genomen na het voortdurend lanceren van ontvlambare ballonnen vanaf de Gazastrook, hetgeen een schending van de Israëlische soevereiniteit inhoudt.’ Omdat sommige Palestijnen ballonnen naar Israël sturen die daar kunnen ontvlammen, neemt Israël dus het recht om andere Palestijnen het leven nog wat zuurder te maken. Nergens blijkt uit dat die Palestijnse vissers degenen zijn die ballonnen de lucht in sturen. Nergens is een relatie te bespeuren tussen de ballonnen en degenen die wegens die ballonnen worden bestraft. Behalve dan deze: het zijn allemaal Palestijnen. Dat is Israëlische ogen kennelijk op zich al strafbaar. Zoiets heet racisme.

Het bestraffen van verzetsdaden van leden van een bevolkingsgroep door willekeurige andere leden van die bevolkingsgroep te terroriseren, is een klassiek koloniaal procedé. Je ziet het waar koloniale verovering, bezetting plaatsvindt. Sommige Lakota of Cheyenne of Apache vallen Amerikaanse kolonisten aan? Stuur het Amerikaanse leger en brand enkele willekeurige Lakota- of Cheyenne- of Apache-dorpen plat. Vietnamezen leggen een hinderlaag tegen Amerikaanse soldaten? Moord het nabije dorpje My Lai uit. Een aanslag van verzetsstrijders tegen een hoge nazi-militair op de Veluwe? Schiet enkele honderden mannen in Putten dood. Dat is de logica van de collectieve bestraffing, en het is een misdadige logica. Nee, het inperken van een visserijzone is niet hetzelfde als het uitmoorden van een dorp. De dood die er op volgt gaat wat trager, niet door kogels maar door honger en ziekte. Maar de dynamiek is dezelfde.

De betroffen instantie preciseert haar eigen misdadigheid nog wat verder. Hamas ‘is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de Gaza-strook en voor alle acties afkomstig van de Gazastrook die tegen de Staat Israël zijn gericht’. En dus? ‘Het zal daarom de consequenties dragen voor het geweld tegen de burgers van Israël’. Maar het is niet Hamas dat de consequenties te verduren krijgt. Het zijn de straatarme bewoners van Palestijnse vissersdorpen aan de kust van Gaza. De bevolking van Gaza wordt gestraft vanwege het pure feit dat Hamas er het bestuur uitoefent.

Laten we het eens omkeren! Hoe zou Israël, en haar fans in de redactielokalen van Volkskrant en NOS, reageren als Hamas zei: ‘De Israëlische regering is verantwoordelijk voor alle acties die tegen Palestina zijn gericht’, om vervolgens willekeurige burgers de dood in te jagen? In zekere zin is dit natuurlijk hoe Hamas opereert: willekeurige Israëlische burgers treffen als antwoord op Israëlisch geweld. En ja die aanpak is ook fout waar Hamas die hanteert. Er is geen redenen om antikoloniale verzetsbewegingen te ontzien waar het kritiek betreft. Maar als Hamas raketten schiet en dat legitimeert als reactie op Israëlische terreur, dan jammert Israël en de Israël-fanclub van Joe Biden tot en met Gert-Jan Segers over ‘terrorisme’. Hanteert Israël de zelfde logica, dan is het echter ‘zelfverdediging’. Verachtelijk is het, dit goedpraten van koloniale misdaden, en des te verachtelijker als het wordt gebracht als journalistiek.

Het treiteren van Palestijnse vissers was slechts een enkele van de Israëlische staatswandaden die aan de aandacht van de NOS ontsnapten. Ik snap het ook wel, die Olympische Superspreaderspelen zijn veel interessanter. Maar wat de NOS nalaat, dat doe ik dan maar eventjes.

Zo schoten Israëlische soldaten op een auto met daarin de twaalfjarige jongen Mohammed al-Alami, zijn vader en diens dochter. Soldaten openden het vuur toen de vader een U-bocht maakte nadat de jongen had gevraagd om te stoppen om iets te kopen. Soldaten schoten daarbij de jongen dood.(2)

Het idee dat je de bestuurder van de auto ook kunt vragen even te stoppen en dan te vertellen dat die bocht een volgende keer wat minder ruw genomen mag worden, zit blijkbaar niet in de procedures van Israëlische soldaten. Voor hen is elke onverwachtse beweging voor Palestijnen een mogelijke aanslag, waartegen geweervuur het logische antwoord is. Het is de houding van een wantrouwige zwaarbewapende bezettingsmacht tegen een burgerbevolking die alle reden heeft om zich te verzetten, maar waarvan de leden ook doelwit worden als van verzetsdaden helemaal geen sprake is. Dat de bezettingsmacht op deze manier de bevolking juist prikkelt tot verzet, maakt niet uit: aan dat verzet kan de bezettingsmacht dan weer excuses ontlenen voor nieuwe staatsterreur.

Het bleef niet bij het doodschieten van een twaalfjarig Palestijns kind. Mohammed al-Alawi kreeg ook nog een begrafenis. Daarbij openden Israëlische soldaten wederom het vuur, met rubberkogels, traangas en stungranaten bovendien. Met dodelijk resultaat. Het Palestijnse ministerie van gezondheid maakte bekend: ‘Shawkit Khalid Awat, 20, stierf vanwege schotwonden aan het hoofd en de maag in Beit Umar’, de plaats waar de begrafenis plaatsvond. Het gebeurde donderdag 29 juli, de dag na de dood van de 12-jarige jongen.(3)

Dit is de gruwelijke alledaagsheid van Israëls koloniale bezetting. Daar hoort ook repressie bij van mensenrechtengroepen. Ook op 29 juli 2021 vielen soldaten het kantoor binnen van Defense for Children – Palestine (DCIP).(4) Dat vond plaats in de buurt van Ramallah. Uitleg werd niet gegeven door de aanvallers. De aanval werd uitgevoerd door soldaten van de grenspolitie, een paramilitair orgaan. Ze namen computers en dergelijke in beslag, en ook ‘bestanden die betrekking hadden op Palestijnse gedetineerde kinderen die vertegenwoordigd worden door advocaten van de DCIP in Israëls militaire rechtbanken’. Juist voor zulke gedetineerden zet DCIP zich kennelijk in, en precies dat maakt de staat Israël nog wat moeilijker dan het al is.

‘Elk jaar worden er naar schatting tussen de 500 en 700 Palestijnse kinderen, soms slechts 12 jaar oud, vastgezet en veroordeeld. De meest voorkomende aanklacht is stenen gooien’, zo lezen we op de website van DCIP. Stenen gooien naar de bezetter – of zelfs maar de verdenking ervan – wordt dus met gevangenschap bestraft, en het juridisch verdedigen van zulke gevangenen wordt vervolgens weer bestraft met een inval in het kantoor van degenen die zulke verdediging ondersteunen.

Het woord ‘apartheid’ is intussen veel te mild voor wat die staat dag in dag uit aan gewelddadigheid bedrijft. Maar vertel me vooral nog eens, NOS, hoe vervelend het voor een journalist of een positief geteste sporter is om een paar dagen wegens covid-gevaar in goed verzorgde quarantaine te zitten.

Noten:

1 ‘Israel reduces Gaza fishing zone by half after incendiary balloons cause fires’, France24, 25 juli 2021, https://www.france24.com/en/middle-east/20210725-israel-reduces-gaza-fishing-zone-by-half-after-incendiary-balloons-cause-fires

2 ‘Israeli forces kill Palestinian during West bank funeral protest’, Aljazeera, 29 juli 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/29/israeli-soldiers-target-palestinians-at-boys-funeral

3 ‘Israeli forces kill Palestinian during West Bank funeral protest’, Aljazeera, 29 juli 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/29/israeli-soldiers-target-palestinians-at-boys-funeral

4 ‘Israeli forces raid DCIP office, confiscate computers and client files’, Defense for Children – Palestine, 29 juli 2021, https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_raid_dcip_office_confiscate_computers_and_client_files , gevonden via https://mondoweiss.net/2021/07/israeli-forces-raid-dcip-office-confiscate-computers-and-client-files/

5 ‘Military Detention’, Defense for Children – Palestine, https://www.dci-palestine.org/military_detention_stats

Ook verschenen bij PeterStormt