Je uniform past ons niet

Met je “Summer of love”.

Zonder toeters of bellen was het Nederlandstalige Radio 227 op 23 juli de lucht uitgegaan, laat u niet foppen door de reclame achteraf van Veronica – hoewel, komen ze er nog mee? – dit was het eerste Nederlandse horizontaal geprogrammeerde radiostation.

Net iets na middernacht op 6 augustus sloot de legendarische TW als programmaleider van Radio 355 het station.

Later die zondag presenteerde Tommy Vance de allerlaatste Fab40 van Radio London 266. De laatste nummer 1 van die lijst was het veel te vrolijke Even the bad times are good van de Tremeloes. Zo vrolijk hoefden we ook niet te zijn, dus in de resterende acht dagen werd een exclusief (dan) voor Radio London als tweede nr.1 binnengesmokkeld. Iedereen die meewerkte aan een zeezender als Brit kon gevangenisstraf verwachten ingaande 15 augustus. Ook Mick & Keith, John & Paul, Marianne…

Voor mij hoort dit nummer dus bij deze tijd van het jaar. En het nestelde zich volop in mijn hoofd door de vele startschoten die de Olympische Spelen kenden. U merkt wel waarom als u het nummer niet kent.

Naast de Stones treden Allen Ginsberg, John Lennon, Paul McCartney en Marianne Faithfull op. Het gaat over de veroordeling van Jagger en Richards vanwege bezit van marihuana.

We don’t care if you only love “we”

We don’t care if you only love “we”

We love you. We love you, and we hope

That you will love “we” too

We love “they”. We love “they”, and

We want you to love “they” too

Ah

We don’t care if you hound “we” and

Love is all around “we”

Love can’t get our minds off

We love you, we love you

You will never win “we”

Your uniforms don’t fit “we”

We forget the place we’re in

Cause we love you

We love you. Of course, we do

I love you. I love you

And I hope that you won’t prove wrong

Too

We love you. We do. We love you. We

Do. Ah…

We love you, 1967