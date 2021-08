Stafchef wil actie Israelische legertop opdat soldaten minder Palestijnen doodschieten

Wel bijzonder om dit te lezen in de Israelische krant Haaretz: De chef van de generale staf van het Israelische leger, generaal Aviv Kochavi, heeft hogere Israelische officieren gevraagd om actie te ondernemen teneinde te zorgen dat er wat minder Palestijnen worden doodgeschoten door het leger. Dat gebeurde zondag, op een bijeenkomst met de leidinggevende officieren van het zogenoemde ”Centrale Commando”, de afdeling van het leger waaronder de Westoever valt.

Te zorgen dat er iets minder Palestijnen worden doodgeschoten?? Wat?? Mind you, een Israelische krant meldt dat de hoogste baas van het leger vindt dat het wel een beetje minder kan en moet? De hoogste baas geeft, met andere woorden, toe dat er niet alleen Palestijnen worden doodgeschoten die ”een bedreiging vormen voor het leven van soldaten”. Dat is namelijk volgens de schietinstructie van het Israelische leger de enige, maar dan ook de enige reden dat Palestijnen überhaupt mogen worden doodgeschoten.

Hannah Luden van het onvolprezen Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), die dit niet meeleest omdat ze mij heeft geblokkeerd, zou door dit nieuws heel erg geschrokken moeten zijn. Zij gelooft heilig in de zogenaamde onderzoeken van het bureau van de militaire procureur generaal die al die gevallen van doodgeschoten Palestijnen onderzoekt. Vanzelfsprekend levert dat meestal de uitslag op dat het doodschieten volledig gerechtvaardigd was. Het zijn namelijk niet anders dan witwaspraktijken. Dat vind ik niet alleen, dat is ook de mening van de Israelische mensenrechtenorganisatie B’tselem, die om die reden al een paar jaar geleden haar samenwerking met die militaire onderzoeken stopte. Schandelijk natuurlijk van B’tselem. Maar nu zegt de hoogste legerchef het een keer zelf…

Haaretz voegt eraan toe dat de laatste drie maanden meer dan 40 Palestijnen zijn gedood, en een aantal van hen ook nog op een – om het aardig te zeggen – heel aanvechtbare manier. Om te beginnen waren het er al 27 in mei, toen Israel in Gaza zijn bombardementsacties uitvoerde die het ”Wachters van de Muur” heeft genoemd en op de Westoever en in Israel protesten uitbraken. (Van de manier waarop die 27 om het leven kwamen weten we eigenlijk weinig tot niets). Dan waren er de ”gebeurtenissen” die begonnen rond de nederzetting Evyatar, die werd gesticht op land van het Palestijnse dorp Beita, enkele uren nadat een gestoorde Palestijn een jonge soldaat had doodgeschoten bij wat Israel het ”Tapuach-kruispunt” in het noorden van de Westoever noemt. De politie en het leger waren het er vervolgens niet over eens welk van de twee toestemming had gegeven voor de bouw van deze illegale nederzetting, en daarom greep niemand in. Al in mei werd bij protesten een advocaat doodgeschoten in Beita, sindsdien volgden nog zes anderen. Eind juli de 41-jarige loodgieter Shadi Salim, die zijn werk wilde gaan doen. Het laatst de 38-jarige Emad Dweikat, een vader van vijf kinderen.

Andere twijfelachtige sterfgevallen waren in juli de 17-jarige Mohammed Munir Tamimi in Bani Saleh. en de 11 (of 12)-jarige Mohammed Alami die werd gedood toen soldaten achter de auto van zijn vader aanrenden die een U-bocht had gemaakt om nog even iets lekkers te kopen, en er 13 schoten op losten. Tijdens Mohammeds begrafenis viel opnieuw een slachtoffer, de 20-jarige Shawkat Awad. Behalve deze gevallen die Haaretz noemt,waren er overigens meer zinloze moorden door het leger, zoals bijvoorbeeld het doodschieten van de 29-jarige psychologe Mai Adana, moeder van twee kleine kinderen, die een verkeerde afslag had genomen.

Kochavi had tijdens de bijeenkomst van zondag overigens nog meer op te merken. Hij leverde kritiek op het feit dat er de afgelopen weken een paar gevallen waren geweest waarin ook kolonisten in het bijzijn van legeronderdelen – en met wapens van het leger – het vuur hadden geopend op Palestijnen. Onder meer had zich een geval voorgedaan bij het dorp Tuwaini in het zuiden van het district Hebron en nabij de nederzetting Havat Ma’on, van een kolonist die meereed in een legerjeep, en het wapen leende van één van de soldaten.

Terwijl Kochavi zijn kritiek leverde op dit soort gedrag, was er ook kritiek van veiligheidsmensen en politici, meldt Haaretz, op het gedrag van generaal-majoor Tomer Yadai, de commandant het het ”Centrale Commando”, die de laatste tijd een paar keer contact heeft gehad met extremistische jonge kolonisten van de zogenoemde ”Hilltop Youth” en bezoeken had gebracht aan illegale ”outposts” als Maoz Esther, Malakhei HaShalom en Kumi Uri. Ook had hij contact gehad met de verloofde van een kolonist, Ahuva Sandak, die in januari met zijn auto verongelukte toen hij achterna werd gezeten door het leger. Eén van de punten van kritiek op Yadai was dat hij zo de gemoederen meer verhit. Ook zou hij het zo moeilijker maken voor de Israelische regering om de Palestijnse Autoriteit te helpen met economisch herstel en herstel van haar geloofwaardigheid bij de Palestijnse bevolking.