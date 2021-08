Strijdkroniek 16 augustus 2021: Thailand, Georgië, Duitsland, VS

Het grote nieuws van de afgelopen dagen komt uit Afghanistan, waar de ene reactionaire kliek machthebbers op spectaculaire wijze de aftocht heeft geblazen nadat de hoofdsponsors van die kliek de benen namen, om in ijltempo door de volgende reactionaire kliek machthebbers te worden vervangen. We zien hier tegelijk een imperiale nederlaag, een afgang in feite, gecombineerd met een angstaanjagende macabere machtsgreep.

De vooruitzichten zijn uiterst akelig. Maar wie verbaasd is door deze nare ontknoping, heeft de afgelopen twintig jaar niet opgelet en/of zich gelaafd aan illusies. Het tempo van de ontknoping verraste me wel: wat een maandenlange slepende eindstrijd leek te worden, voltrok zich uiteindelijk in amper een tiental dagen. Ik hoop aan deze ontwikkelingen de komende tijd meer aandacht te kunnen besteden. Intussen: ander nieuws, berichtjes van strijd her en der.

We beginnen in Thailand. Daar waren een jaar geleden hevige protesten tegen de autoritaire, via een staatsgreep aangetreden regering van premier Prayuth. Die brachten grote aantallen veelal jonge mensen op de been. Demonstranten doorbraken daarbij een taboe: ze oefenden openlijk kritiek uit op de koning. Dat heet dan al gauw majesteitsschennis, en daar staan in Thailand zware straffen op.

De demonstraties ebden weg,deels vanwege repressie, deels vanwege corona – dat natuurlijk ook als argument voor repressie werd ingezet. De laatste weken kwamen er echter opnieuw protesten op gang, met dezelfde thematiek maar vooral ook uit woede over de corona-pandemie waarop ook de Thaise regering geen adequaat antwoord heeft. Zo is er bijvoorbeeld sprake van supertrage vaccinatie.

Ook nu treedt de regering de demonstraties tegemoet met frontale repressie. Op 7 augustus hield een politielinie duizend demonstranten tegen, en hanteerde daarbij traangas en rubber kogels.(1) Op 10 augustus werd bekend dat autoriteiten 10 critici van de regering had opgepakt, waaronder mensenrechtenadvocaat Anon Nampa. Hij had op een demonstratie opgeroepen tot hervorming van de monarchie.(2)

Op 11 augustus was er iets beter nieuws voor de protestbeweging: een gerechtshof had de regering gedwongen om een decreet in te trekken waarin het verspreiden van nieuws waarmee het publiek bang werd gemaakt, verboden was. Volgens dat decreet kon ‘negatieve berichtgeving’ door repressie getroffen worden, ongeacht of de berichtgeving juist of onjuist was. Dat ging een rechtbank te ver, en op 10 augustus trok de regering het decreet daarom in. Op diezelfde dag vond ook een ‘car mob’; plaats, een protest waarin demonstranten op de motor of in de auto actie voerden, en naar woningen van autoriteiten reden om daar te protesteren tegen het coronabeleid. Er volgde een felle confrontatie met de politie, die 100 motorfietsen in beslag nam en 48 mensen arresteerde. Zelf incasseerde de politie naar eigen zeggen negen gewonden. Aan de actie hadden duizenden mensen mee gedaan.(3)

Vrijdag 13 augustus was het weer raak. Actievoerders verzamelden zich op een kruispunt in de hoofdstad Bangkok, en verbrandden rottend fruit om te symboliseren dat boeren hun opbrengst niet konden verkopen wegens de crisis. Demonstranten hadden zich voorzien van een spandoek: ‘Prayuth moet onmiddellijk weg’. De woning van Prayuth was hun bestemming, maar de politie kwam met waterkanon en met traangas en met rubberkogels. Ook had het gezag prikkeldraad aangebracht als versperring. De oogst van de repressie: zeker drie gewonde demonstranten, en ook weer 14 motorfietsen die door het gezag in beslag werden genomen. De demonstranten hadden trouwens stevig teruggevochten, zo klaagde een politiewoordvoerder, en ‘bestookten agenten met pingpongballen, katapulten, bakstenen en vuurwerk’.(4) Je komt nog eens op een idee.

Georgië: arbeiders vuilnisophaaldienst in staking

In Georgië, voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus, hebben arbeiders van de vuilnisophaaldienst een staking van twee uur gehouden, zo werd op 6 augustus bekend.(5) De arbeiders eisten hoger loon en kosteloze gezondheidszorg. Ze zijn boos omdat hun werkroosters veranderd zijn. Ze moeten de vuilnis ophalen tussen 10 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends, tegen een loon van 240 euro. Ook moeten ze werken met oude vrachtwagens die vaak kapot gaan, wat tot onhygiënische toestanden en gezondheidsgevaar leidt.

Irakli Khmaladze, locoburgemeester van Tbilisi noemt de staking onwettig en zegt dat er al toezeggingen over hoger loon en betere uniformen zijn toegezegd. Davit Pachulia, onderdirecteur van het vuilnisophaalbedrijf Tbilservice Group, heeft na de staking loonsverhoging toegezegd. Maar die gaat pas komende januari in. Hoe dan ook, de druk van de staking heeft kennelijk effect gehad, en zoiets smaakt naar meer.

Duitsland: spoorwegstaking

Staken deden ook treinmachinisten in Duitsland, op 11 en 12 augustus 2021. Daarmee zette de vakbond GDL een looneis kracht bij van 3,2 procent., plus een coronabonus van 600 euro. De GBL heeft al een reeks van acht zulke stakingen op haar naam staan. Dat was in 2014 en 2015. De bond heeft 35.000 leden waarvan 95 procent zich voor de staking had uitgesproken, een andere vakbond, EVG, was akkoord gegaan met een loonstijging van 1,5 procent en de toezegging dat er geen banen zouden verdwijnen.(6)

Op 12 augustus maakte de GBL bekend dat ze nieuwe stakingen overwoog als eisen niet werden ingewilligd. De andere bond, EVG, die dus met een lagere loonstijging had ingestemd, zei dat ze ook heropening van de onderhandelingen zou eisen als de GBL een beter bod zou loskrijgen. Deutsche Bahn, het spoorbedrijf dat trouwens verlies leidt en stevige extra staatssteun krijgt, vond de staking maar zwaar overdreven: dat hogere loon zou er komen, het zou alleen een jaar langer duren.(7) Het zou echter wel eens precies de staking en de stakingsdreiging kunnen zijn die die het bedrijf deze kant op heeft helpen duwen.

Het is allemaal een heel traditionele vakbondsstaking, geen wilde anarchosyndicalistische arbeidersrevolte of zoiets. Maar ook vakbondsbureaucratisch ingekapselde arbeidersstrijd is arbeidersstrijd. Inkapseling kun je doorbreken. De staking die het treinverkeer terugbrengt tot 25 procent van de intercity’s en 40 procent van de regionale lijnen,(8) zet in ieder geval wel zoden aan de dijk.

VS: huisbazenpret bedorven door actievoerders

Tenslotte, een amusant succesje voor huurders in Ann Arbor, in de VS. Daar wilde de Washtenaw Area Apartment Association (WA3) op 12 augustus een picknick houden. Die WA3 is een club van huisbazen en houdt workshops over thema’s als: ‘priceless advice on evictions’, oftewel: hoe je als huisjesmelker je huurders er uit kunt werken. Hele foute club, hele foute picknick dus.

Een coalitie van huurdersgroeperingen nam dan ook het initiatief om de huisbazenpret te bederven. Ze verzamelden zich op een veldje vlakbij, uitgerekend het terrein waar de huisbazen dachten kickball te gaan spelen. Vervolgens gingen ze leuzen roepend richting huisbazen: ‘You are hated, you’re despised/ be afraid when tenants rise!’

Natuurlijk haalden de huisbazen de politie erbij. Die stelde voor dat de huurders ook de huisbazen aan het woord lieten! De huisbazen lieten weten dat ze bang waren voor de huurders, de politie vroeg de huurders om te gaan. Maar de huisbazen zelf hielden het voor gezien. Terwijl de huurders jouwden: ‘Nananaanaa, hey hey’, blies het aso-gezelschap smadelijk de aftocht. Mooi toch? Je leest het hele verhaal op It’s Going Down,(9) altijd een goede radicale website om eventjes te buurten.

