Baudet zinkt verder weg in het complotmoeras

Steeds wanneer je denkt dat Baudet niet verder weg kan zinken in het wappiemoeras, bewijst hij weer je ongelijk. Gisteren bereikte Baudet een nieuw hoogte/dieptepunt (afhankelijk van je eigen perspectief) door zijn bewondering uit te spreken voor de antisemitische complotgek David Icke.

Icke is ervan overtuigd (of zégt ervan overtuigd te zijn) dat de wereld geregeerd wordt door een cabaal van ‘reptielachtige wezens’ (reptilians of reptoids), buitenaardse wezens die van gedaante kunnen veranderen. De reptoids beheersen de VN, de Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie, de Illuminati en de familie Rothschild. Journalisten, wetenschappers, bankiers en Religieuze/militaire leiders zijn op hun beurt dan weer in dienst bij die groepen.

Het bovenstaande is alleen maar een ruwe schets, in feite is Icke’s wereldbeeld nog aanmerkelijk complexer (en krankzinniger). Oh: Tony Blair, George Bush (zowel vader als zoon), Henry Kissinger, Al Gore en – houd je vast – countryzanger Kris Kristofferson zijn volgens Icke reptoids – of stammen ervan af, dat is niet helemaal duidelijk.

Icke is er ook van overtuigd dat de Protocollen van de Wijzen van Zion een authentiek document is: “In the very late 1800s, a controversial document came to light called the Protocols Of The Elders Of Zion. I call them the Illuminati Protocols and I quote many extracts from them in The Robots’ Rebellion”. In werkelijkheid zijn de Protocollen een produkt van de tsaristische geheime dienst Ochrana, wat overigens al in 1921 werd aangetoond.

Of Icke zélf geloof hecht aan deze waanzin, of het vooral ziet als een verdienmodel – hij is er multimiljonair mee geworden – is natuurlijk maar zeer de vraag. Hetzelfde geldt voor Baudet. Van de aanhang van FVD – ooit op papier de grootste partij van Nederland – is weinig meer over. Iedereen met een restje gezond verstand is inmiddels afgehaakt, inclusief Joost Niemöller(!):

Ik ben niet zo snel geschokt. Maar nu toch wel. David Icke. Aangeprezen door @thierrybaudet Hier wordt een grens overschreden. Een complottheorie is één ding. Een goeroe van een hallucinerende cult is iets anders. Hier zijn we in de wereld van de waanzin beland. — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) August 18, 2021

Wat resteert is het complotgilde. Als Baudet die stemmen binnen kan hengelen, kan hij zijn luizenleventje in de Tweede Kamer voortzetten. Baudet is zelden aanwezig in de Kamer, leest zijn stukken niet en wordt buiten zijn partij door niemand serieus genomen (met uitzondering natuurlijk van nazi-apologeten als Ewald Engelen en Zihni Özdil). Nietsdoen levert Baudet een mooi jaarinkomen op. Als hij dat alleen voor elkaar kan krijgen door het klinisch krankzinnige deel van het electoraat te paaien, ligt Baudet daar niet wakker van. Laughing all the way to the bank, net als Icke.

