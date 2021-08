Texaanse Republikeinen nemen Martin Luther King onder vuur

De Texaanse Senaat heeft een motie aangenomen die het openbare scholen toestaat MLK’s beroemde “I Have A Dream” speech te verwijderen uit het onderwijs. Ook onderwerpen als vrouwenkiesrecht en de burgerrechtenbeweging hoeven niet meer onderwezen te worden.

Eerder al tekende gouverneur Greg Abbott een wet die het leraren verbiedt tijdens hun lessen te suggereren dat racisme een structureel probleem is in de VS. Racisme mag uitsluitend nog onderwezen worden als zijnde een vorm van individueel falen: “…deviation from, betrayals of, or failures to live up to, the authentic founding principles of the United States”.

De door de Senaat aangenomen wet gaat echter nog een stuk verder: “Maar SB 3, geschreven door senator Bryan Hughes, schrapt de meeste vermeldingen van vrouwen en mensen van kleur in die sectie. Dat omvat meer dan twee dozijn vereisten [die geschrapt worden], waaronder de geschiedenis van de Indiaanse bevolking, werk van burgerrechtenactivisten Cesar Chávez en Dolores Huerta, historische documenten met betrekking tot de Chicano-beweging en vrouwenkiesrecht, en geschriften van Martin Luther King Jr., Susan B. Anthony en Frederick Douglass”.

De wetgeving is onderdeel van een Republikeins offensief tegen Black Lives Matter en verwante bewegingen. BLM wordt in (extreem)rechtse kringen als een bedreiging van de traditionele hiërarchische verhoudingen gezien. De GOP probeert nu de geschiedenis van de VS te herschrijven. Leraren die willen onderwijzen over de slavernij, Jim Crow en de historische wortels van de grove ongelijkheid in de VS, wordt het lesgeven onmogelijk gemaakt.

De wet gaat nu naar het Texaanse Huis van Afgevaardigden. Daar kan men voorlopig nog niet stemmen, omdat de Democraten uit protest tegen maatregelen mensen van hun kleur hun stemrecht te ontnemen de staat hebben verlaten.

Uitgelichte afbeelding: By Rowland Scherman – This media is available in the holdings of the National Archives and Records Administration, cataloged under the National Archives Identifier (NAID) 542069., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=294345