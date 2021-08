De misère van wat voor heel erg links doorgaat in Nederland

Hoewel Het Kamerlid instemde met de oorspronkelijke tekst (die instemming is gewist, zoek het zelf maar op op politwoops, het is mij de moeite niet waard) merkte men bij Radicaal, de jongerenclub van BIJ1 dat de lofzang op het door de USSR bezette Afghanistan anno 2021 niet zo heel goed viel.

Dan komt er de erkenning dat de communistische partij “ook veel ellende heeft veroorzaakt”.

Zoals het hoort in een televisieserie over een alerte advocaat in een VS-gerechtszaal: de beklaagde begint meteen te maren, waardoor het eerder “ingestemde” wordt weggevaagd.

Hoe dekoloniaal de jongeren redeneren kunnen we afleiden uit het gebruik van het woord “Amerika” voor de Verenigde Staten (want die moeten wel bedoeld zijn).

En het ergste maar is misschien wel de uit het niets komende opmerking over de “geschiedenis boeken” (spellingsregels zullen ook wel weer imperialistisch zijn of zo) met hun “westerse dominantie”.

Dus nee, BIJ1, ik ben niet overtuigd dat het een betreurenswaardige vergissing was en blijf bij wat ik er eerder over geschreven heb. Dit wordt nooit iets waar de machtigen voor zullen sidderen.

Wij erkennen dat de communistische partij ook veel ellende heeft veroorzaakt in Afghanistan en dat er een groot gedeelte van de bevolking was die de partij niet steunde. Wij hebben hier in de post niet genoeg aandacht aan besteed en zullen in de toekomst genuanceerder zijn. 1/5 https://t.co/H0ppQ2bDxR — Radicaal (@PJO_Radicaal) August 19, 2021

Het tweede punt was het achterwege laten van de rol van de Sovjet-Unie. De Sovjet invasie was een groot deel van deze geschiedenis, en die keuren wij ook af. 2/5 — Radicaal (@PJO_Radicaal) August 19, 2021

De invasie heeft echter niks te maken met het feit dat Amerika de Mujahideen heeft gebruikt om het socialisme in Afghanistan te slopen. Dit gebeurde over de hele wereld en dus ook waar de Sovjet-Unie niet betrokken was. 3/5 — Radicaal (@PJO_Radicaal) August 19, 2021

Deze geschiedenis is erg complex. Wij hebben er dan ook voor gekozen om maar een onderdeel hiervan te belichten, wat geen aandacht krijgt in westerse media: het Amerikaans imperialisme. 4/5 — Radicaal (@PJO_Radicaal) August 19, 2021