Israelische leger doodt 16-jarige met schot in het hoofd

Israelische troepen hebben dinsdagmorgen weer een Palestijns kind doodgeschoten. Het was de 16-jarige Imad Hashash uit het Balata-vluchtelingenkamp bij Nablus. Zoals gewoonlijk gebeurde het toen Israelische eenheden in de vroege ochtend het kamp van verschillende kanten binnenvielen. Dat soort acties, om ”een terrorist” te arresteren zoals het leger dat noemt (we moeten ons daarbij realiseren dat Israel jaarlijks duizenden mensen korter of langer arresteert, die blijkbaar allemaal ”terrorist” zijn) kosten gewoonlijk mensenlevens, omdat ze botsingen met plaatselijke bewoners uitlokken. Zo ook ditmaal. Imad werd in zijn hoofd geschoten en in het ziekenhuis dood verklaard. De ”terrorist” werd overigens ook opgepakt.

Volgens de krant Haaretz, die zoals gewoonlijk het leger citeert, werd Imad neergeschoten omdat hij probeerde ”iets zwaars” naar een soldaat te gooien. Palestijnse bronnen geven geen commentaar. Mijn eigen commentaar is dat het verbazingwekkend blijft dat het Israelische leger het in dit soort gevallen steeds over ”gewapende confrontaties” heeft, terwijl daar – heel vaak/meestal – puberdoden bij vallen.

De dood van Imad Hashash kwam overigens twee dagen nadat 41 mensen gewond werden door Israelische sluipschutters aan de grens met Gaza, tijdens een Palestijnse demonstratie ter herdenking van het feit dat op die dag 52 jaar geleden de Aqsa-moskee in brand werd gestoken. Een jongetje van 13 werd levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn nek. Eén van de Israelische sluipmoordenaars werd eveneens levensgevaarlijk gewond. Op een video die rondging op sociale media was te zien hoe Palestijnse jongeren de muur naderden van waarachter hij Palestijnen aan het neerschieten was. Eén van hen probeerde zijn geweer te grijpen, een andere gooide een steen naar de loop die uit het schietgat stak. Totdat een Palestijn naderde die met een klein pistooltje in het gat schoot. De 21-jarige soldaat, een zogenoemde scherpschutter, werd in het hoofd getroffen. Hij ligt in het Soroka-ziekenhuis in Beer Sheva, is enkele malen geopereerd en verkeert in levensgevaar. Diezelfde avond voerde Israel bombardementsvluchten uit in Gaza. Zoals trouwens ook de afgelopen nacht, naar het heet als vergelding voor wat brandjes aan de grens die waren veroorzaakt door ”brandbalonnen”.

Uitgelichte afbeelding: By Osama Eid, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105072167