Dier en Recht verliest kort geding

Dier en Recht heeft in 7 grote steden een campagne lopen Stoppen met Zuivel.

Van de site: “Eén van de drie ontwerpen toont een afbeelding van een kalfje in een kruiwagen met de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.” “

Aan met name deze tekst namen de boeren, verenigd in een actiegroep, aanstoot. Ze spanden een kort geding aan en wonnen dit vandaag.

Volgens “Agractie” is het namelijk geen ernstig dierenleed. Daar gaf een rechter ze dus gelijk in. “Maar dat sprake is van ERNSTIG leed zoals Dier&Recht in de betreffende uiting stelt, is echter niet aannemelijk.”

De uitspraak

De poster moet weg.

Het is inmiddels verbijsterend wat de boerenlobby voor elkaar weet te boksen. In dit geval wordt, zoals gewoonlijk, het economisch belang weer boven ieder ander belang gesteld. Als je de uitspraak leest, is alles ten faveure van het imago van de melkveehouders. De gewone mensen moeten in mythes geloven van lieve boeren die kalfjes knuffelen voor het slapengaan, en die met droge ogen durven te beweren dat het scheiden van moeder en kind zelfs goed is voor het dierenwelzijn.

Alleen je eigen gevoel en verstand vertellen je wat voor totale kolder dat is. Natuurlijk heeft een kalfje ernstig leed, ze kunnen niet eens meteen gewoon uit een emmer drinken, wat ze eigenlijk wel zouden moeten, ze kunnen alleen zuigen. Uiteraard krijgen ze gezondheidsproblemen, ze missen essentiële voedingstoffen en bouwen geen natuurlijke weerstand op. Maar ze moeten het ook doen zonder de veiligheid die hun moeder ze geeft, alleen al door haar nabijheid, haar koestering, zoals ieder dier haar kind koestert. Dat is echt niet alleen aan mensen voorbehouden. Er zijn ooit weerzinwekkende proeven gedaan met aapjes die moesten opgroeien met een nepmoeder van ijzergaas. Toen ze oud genoeg waren, werden ze zwanger gemaakt, en inderdaad, ze hadden geen flauw benul hoe ze voor hun kind moesten zorgen.

En natuurlijk heeft moeder Koe heel veel leed. Er staan genoeg filmpjes op internet van wanhopige moeders die achter een wagen aanrennen, luid loeiend hun kind proberen terug te roepen. Ze kunnen stoppen met eten, diep in de rouw gaan. Komen ze dan ook nog “droog te staan”, dan is er het slachthuis.

Hopelijk komt er een hoger beroep. Hopelijk gaat het dan op het scherpst van de snede om dat ene woord ernstig, wat het imago aan zou tasten. Hopelijk lacht een rechter in hoger beroep daar om, en spoort ze juist Dier en Recht aan om nog veel meer posters te maken.

Helaas zal dat niet gebeuren. Het economisch belang is het hoogste belang in neoliberaal Nederland. De slachtoffers worden bespot, geschoffeerd, weggelachen. Ze mogen vooral niet zichtbaar zijn.

Maar hier is het verhaal van Clarabelle en zo zou het altijd moeten zijn.

(Photo by Mateus Bandeira on Unsplash)